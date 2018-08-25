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中央社

豪雨重創 農業災損逾3億元

中央社2018/08/25 19:07
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者余曉涵台北25日電）中南部豪雨成災，農委會今天表示，截至下午5時，農業產物估計損失新台幣3億6903萬元，其中以嘉義縣最為嚴重，其次是台南市跟雲林縣。

熱帶性低氣壓為中南部帶來強降雨，各地傳出災情。行政院農業委員會今天發布新聞稿，說明統計農業災損狀況。

農委會表示，截至今天下午5時，農業產物（包含農產、畜產及漁產）估計損失3億6903萬元，其中，以嘉義縣損失2億8664萬元 (占78%)、台南市損失4931萬元(占13%)、雲林縣損失1670萬元(占5%)、高雄市損失900萬元(占2%)、屏東縣損失594萬元(占2%)較為嚴重。

農產損失部分，損失金額為5481萬元，農作物被害面積2463公頃，損害程度14%，換算無收穫面積有354公頃。

受損作物主要為食用番茄，被害面積45公頃，損害程度24%，換算無收穫面積為11公頃，損失金額588萬元；其次為落花生、食用玉米、西瓜及香蕉等。

畜產損失部分，金額損失金額總計1億5055萬元；受害畜禽主要為雞138.3萬隻、受損金額1億243萬元，其次為豬、鴨、鵝等。

漁產估計損失方面，金額為1億6276萬元，主要是虱目魚、吳郭魚、金目鱸、鰻魚及青斑等受損所致。民間設施損失金額92萬元，主要為屏東縣、雲林縣及台南市水平棚架網室網受損所致。

農委會說，雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣已公告為現金救助及低利貸款地區。（編輯：梁君棣）1070825

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