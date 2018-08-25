鯤洲抽水站起抽　里長：成功減緩溪洲地區積淹水

高雄市旗山區的溪洲、鯤洲地區，過去在汛期期間，常因豪大雨導致旗山溪水位高漲，導致堤防內排水不易，在2016年梅姬颱風釀災後，高雄市政府即重新檢討全區的排水系統之規劃，並啟動溪洲、鯤洲抽水站的改建工程；其中將於近日完成改建的鯤洲抽水站，也在前（23）日應水利局及當地里長的緊急應變下起抽，成功地減緩當地積淹水狀況，當地里民對改善成效皆表示肯定。而行政院長賴清德今（25）日南下勘查，亦將此處做為高雄市的首站，實地視察大旗美地區在0823豪雨後的情況。

柯文化里長表示，鯤洲抽水站是市府在2016年梅姫颱風造成大溪洲地區嚴重積淹水後，檢討溪州地區排水系統時規劃設置，目前工程已近完工；而前日鯤洲里在面對本次豪雨的侵襲、即將淹水之際，水利局應柯文化里長的要求，即時地協調廠商開啟新機，進行應變抽水，成功地避免積淹水，顯現鯤洲抽水站改善的成效；里長與當地民眾表示肯定外，也盼水利局儘速完成改建工程，進而強化地區防洪建設。