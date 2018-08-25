博士後補助最多6年 八大學會反彈

（中央社記者陳至中台北25日電）科技部縮短博士後研究員補助為最多6年，台灣物理學會等八個學會今天聯合發出聲明，批判該政策忽視基礎研究需求的差異性，要求科技部審慎評估。

聲明指出，科技部對博士後研究員的修法，有3大問題。第一，忽視基礎研究需求的差異性，博士後研究員是基礎科學社群「極為重要」的中堅研究人力，新修辦法設下種種限制和不利條件，嚴重影響台灣基礎科學研究能量。

第二，漠視台灣高教生態面臨的困境。台灣面臨少子女化趨勢，高階人力市場一時無法成長，博士後研究員是「正職」，此時更應維持穩定，科技部的修法打擊高教士氣，更降低青年報考博士班的意願。