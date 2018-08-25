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博士後補助最多6年 八大學會反彈

中央社2018/08/25 19:13
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者陳至中台北25日電）科技部縮短博士後研究員補助為最多6年，台灣物理學會等八個學會今天聯合發出聲明，批判該政策忽視基礎研究需求的差異性，要求科技部審慎評估。

聲明指出，科技部對博士後研究員的修法，有3大問題。第一，忽視基礎研究需求的差異性，博士後研究員是基礎科學社群「極為重要」的中堅研究人力，新修辦法設下種種限制和不利條件，嚴重影響台灣基礎科學研究能量。

第二，漠視台灣高教生態面臨的困境。台灣面臨少子女化趨勢，高階人力市場一時無法成長，博士後研究員是「正職」，此時更應維持穩定，科技部的修法打擊高教士氣，更降低青年報考博士班的意願。

第三，大型設施與整合研究推動面臨困境。聲明指出，重點科學項目的一位主持人，需要與多位博士後人力組成團隊，長期維護大型研究設施，科技部修法後，恐使重大基礎設施面臨聘不到適當高階研究人力的窘境。

八大學會呼籲科技部審慎評估這次修法對台灣科技發展造成的重大衝擊，規劃符合學術界期待的配套補救措施。

聲明有八個學會理事長代表署名，包括中國化學會、台灣物理學會、中華民國地球科學學會、中華民國地質學會、中華民國地球物理學會、中華民國海洋學會、中華民國航空測量及遙感探測學會、台灣地理資訊學會。（編輯：李亨山）1070825

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