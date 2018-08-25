影／彰化高校聯合熱舞大賽　10強爭霸

▲彰化高校聯合舞蹈影片暨熱舞大賽在彰化演藝廳進行總決賽，獲選前十名的團體隊伍，紛紛展現舞蹈藝術的活力。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.25)

「彰化舞事」~彰化高校聯合舞蹈影片暨熱舞大賽，25日下午在彰化演藝廳活力登場，彰化縣內高中職青少年共有10隊入選參與決賽，彰化縣長魏明谷為參賽者加油打氣，活動中首映彰化高校聯合舞蹈影片，全場近700名的青少年與民眾同歡、熱力沸騰。

魏明谷表示，年輕人是國家的希望、國家的未來，暑假期間舉辦一些活動，讓年輕朋友們能展現活力、展現年輕朋友們的才華，整個彰化縣就是各位的舞台，舞蹈大賽讓年輕人發揮精力、展現創意的一項活動，從小培養舞蹈藝術的興趣及鑑賞能力，相信整個彰化縣就是青年們表演的舞台。



▲彰化高校聯合舞蹈影片暨熱舞大賽在彰化演藝廳進行總決賽，獲選前十名的團體隊伍，紛紛展現舞蹈藝術的活力。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.25)

由彰化縣兒童青少年福利服務中心辦理「彰化舞事」，25日進行高校聯合舞蹈影片之首播，中心於107年起籌劃，邀請於縣內104名高中職學生，一起籌備拍攝聯合舞蹈影片，影片拍攝背景以縣內之社會福利服務中心為主，這部影片係縣內第一支融合不同學校的青少年共同拍攝的舞蹈影片，現場氣氛因青少年的舞技與熱情來到最高點，民眾對於青少年的舞技都給予高度的肯定與鼓勵。



▲彰化高校聯合舞蹈影片暨熱舞大賽在彰化演藝廳進行總決賽，獲選前十名的團體隊伍，紛紛展現舞蹈藝術的活力。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.25)

中心特別邀請3名舞蹈領域的知名舞者大秀舞技並擔任活動評審，另也邀請彰化在地舞團Apostle進行活動表演，專業舞者精湛的表演讓青少年大開眼界，舞者對舞蹈的熱情與態度成為青少年最佳的典範。



▲彰化高校聯合舞蹈影片暨熱舞大賽在彰化演藝廳進行總決賽，獲選前十名的團體隊伍，紛紛展現舞蹈藝術的活力。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.25)

彰化縣基督教青年會理事長許信義說，透過彰化高校聯合舞蹈影片暨熱舞大賽的辦理，提供青少年青春活力舞台，參賽青少年以舞會友，透過熱舞大賽彼此切磋舞技，在舞台上展現最佳的舞技與自信。