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中央社

緬甸鎮壓週年 流亡洛興雅示威求正義

中央社2018/08/25 19:33
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社孟加拉科克斯巴扎爾25日綜合外電報導）緬甸軍方鎮壓洛興雅人今天屆滿週年。流亡到孟加拉難民營的數千洛興雅人今天在科克斯巴扎爾（Cox's Bazar）進行抗議，要求聯合國伸張「正義」。

緬甸軍方和佛教團體攻擊，造成約70萬洛興雅穆斯林跨越邊界進入孟加拉。聯合國用「種族清洗」來說明緬甸當局對洛興雅人的鎮壓。

數以千計洛興雅人展開和平遊行並參與集會，高喊「我們要求聯合國伸張正義」。孟加拉庫圖巴朗（Kutupalong）難民營掛著巨大橫幅，上頭寫著「到此為止：2018年8月25日洛興雅種族滅絕紀念日」。

有人頭纏印有醒目「拯救洛興雅」字樣的方巾，也有人揮舞旗幟。

社運人士表示，計劃在已然成為全球最大的這處難民營舉行更多遊行和集會。

去年8月25日洛興雅好戰分子突襲警察哨站，引發緬甸當局對緬西若開邦（Rakhine State）血腥鎮壓。根據無國界醫生組織（MSF），光是第一個月就有將近7000洛興雅人遭殺害。

洛興雅難民逃離當地，徒步或乘坐簡陋的船隻抵達孟加拉。其中許多人曾遭強暴、酷刑，有人老家村莊被燒個精光。

緬甸當局堅稱，部隊只鎖定叛亂分子。他們與孟加拉簽訂遣返難民協議，但只有少數洛興雅人已返鄉。

洛興雅領導人堅持，除非安全受到保障，否則流亡民眾不會歸返故土。（譯者：葉俐緯/核稿：何宏儒）1070825

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