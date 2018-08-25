彰化市「市長盃」全國歌唱大賽　255位歌唱好手參賽

眾所矚目的彰化市2018年「市長盃」全國歌唱大賽，8月25日起在彰化市老人文康活動中心熱烈「開唱」兩天，共有來自全國各地255位的歌唱好手一展歌喉，比賽分成「長青組」-60歲（含）以上與「壯青組」-20歲至59歲（含）兩組競技，首日是「長青組」先登場，「壯青組」則於26日再廝殺！

有鑑於每年參賽者都爆滿，以去年為例，兩組雖已放寬共受理人數至190人，但仍有不少人向隅，經市長邱建富指示，今年再增加名額至255人，結果還是有人失之交臂，由此顯示彰化市此一全國性歌唱大賽受到歡迎的程度。

彰化市「市長盃」全國歌唱大賽，已經持續舉辦多年，可以說是彰化市公所「超人氣」的活動之一，每年在比賽前好個月就有許多人開始詢問何時比賽，而且，每次幾乎都是一開放報名就瞬間秒殺，已成了具指標性的全國性歌唱大賽。

今年的全國歌唱大賽也不例外，兩個組別都是在7月12日開放報名當天上午就宣告額滿，為避免過多民眾向隅，在邱市長指示增加名額之下，長青組共120人參賽，壯青組共135人參賽。

25日率先登場的長青組賽事，進行相當激烈，其中最高齡的參賽選手是住彰化市、92歲的張文吉，身體仍相當健朗的他，演唱有名的台語歌曲＜一支小雨傘＞，在台上演唱時台風穩健，毫不怯場，成為比賽過程中矚目的焦點之一。

除了報名參賽極為踴躍之外，報名參賽的選手也來自全國各地，包括北至桃園市、新北市等地；南部則包括高雄市、屏東縣等縣市的歌唱好手，也都長途奔波到彰化參賽，由此可見彰化市全國歌唱大賽的公正性及代表性，備受肯定。



▲彰化市2018年「市長盃」全國歌唱大賽，來自全國各地255位的歌唱好手一展歌喉。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.25)

邱建富認為，彰化市全國歌唱大賽之所以大受好評，應該和每年比賽邀請的評審陣容都十分堅強有關，以今年為例，評審有美國康柏斯威爾大學音樂碩士張明文老師、東海大學音樂研究所聲樂碩士張上民老師以及東吳大學音樂系畢業的高材生賴幸儀老師等，個個都有豐富的評審經驗與學養，更提升比賽的公正性。