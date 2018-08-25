防治登革熱　彰化衛生局啟動區域聯防機制

全台登革熱疫情有擴散延燒的趨勢，從南部、北台灣又延燒到台中市也淪陷，確診病例持續增加，因應台中市「開心農場」登革熱疫情，彰化縣衛生局25日啟動區域聯防機制，提供接觸者快篩服務，衛生局長葉彥伯除呼籲中央強化邊境管制，第一線醫師則要提高警覺，發現疑似發燒病例就要詢問旅遊史，可進行快篩和適時通報，並發起全民動手清除病媒蚊滋生源，以防疫情擴散危害。



▲台中市「開心農場」登革熱疫情發威，彰化縣衛生局長葉彥伯提醒民眾，要特別注意積水容器的清理。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.25)

葉彥伯指出，依據衛福部疾病管制署最新疫情統計顯示，台中市已累計新增 16例本土登革熱病例。依據疫情調查資料，台中市大里區東昇里「開心農場」及其周邊地區為此波登革熱疫情爆發之熱點。由於中彰投為共同生活圈，民眾往來接觸頻繁。為防範開心農場疫情擴散，彰化縣衛生局即日起啟動「開心農場」疫情區域聯防機制。



▲台中市「開心農場」登革熱疫情發威，彰化縣衛生局長葉彥伯提醒民眾，要特別注意積水容器的清理。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.25)

葉彥伯呼籲，彰化縣民若於最近一個月曾內去過台中市大里開心農場及其周邊鄰近地區者，請進行14天的自主健康管理。在14天內如果出現發燒或出疹者，請儘速就醫或通報彰化縣衛生局或各衛生所，衛生局疾管科將提供免費快篩檢驗。



▲台中市「開心農場」登革熱疫情發威，彰化縣衛生局長葉彥伯提醒民眾，要特別注意積水容器的清理。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.25)

葉彥伯表示，登革熱疫情爆發必須具備兩個條件：1、出現具傳染性的指標病例（登革熱病例出現症狀發病的發病前一天至發病後第五天，血液中存在有登革病毒，此時期稱為病毒血症期)。2、病媒蚊密度及孳生源密度高。此兩個條件具備時，病媒蚊叮咬登革熱個案，再叮咬其他人造成感染產生新個案的機會就會增加。如此循環持續產生新個案就會造成疫情失控。



▲台中市「開心農場」登革熱疫情發威，彰化縣衛生局長葉彥伯提醒民眾，要特別注意積水容器的清理。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.25)

由於大雨過後通常會導致病媒蚊密度指數上升，葉彥伯提醒民眾，要特別注意積水容器的清理。掌握「巡、倒、清、刷」四個要訣。尤其豪雨過後兩週是孳生源滋生的關鍵期。尤其是有儲存雨水用於澆水的菜園農場等環境，要特別注意。