柯智棠登場腦袋空白　自爆不敢問演唱會票房

「創作歌手」柯智棠今（25日）晚在台北國際會議中心舉辦個人《吟遊》首場演唱會，演唱會以「流浪」為出發點，搭配專輯「吟遊」的主題，在LED巨型屏幕上出現冰島、內蒙、克羅埃西亞等國的公路景緻，在舞台正中間地上還有發光的燈管線道，象徵飛機跑道和公路，與主題相輝映，相當文青和旅行感。

柯智棠一開場隨即演唱英文歌〈Man Without A Mission〉、〈快樂的虛無主義者〉、〈你不真的想流浪〉、〈無關拯救的事〉，一口氣演唱完4首歌後，柯智棠表示，「很久不見，有等很久嗎？這場演出，其實我自己也等了很久，大家喜歡新專輯嗎，這張我嘗試做了很多，搖滾樂的歌，很開心能夠在這裡唱給大家聽。」之後也提到，其實一開始登台的時候，腦袋裡一片空白，還笑說不敢去問門票賣得如何，「剛一走出來看到滿多人的，你們剛有看到我在笑嗎？那是發自內心的笑，很開心可以看到大家。」