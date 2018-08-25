NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
娛樂總覽日韓流行線西洋發燒星華語名人圈娛樂名家金視獎金視大小事色區
即時跑馬燈蔡英文澄清：不是被災民嗆才下來走還軍公教待遇　林濁水：效法連勝文遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
娛樂

柯智棠登場腦袋空白　自爆不敢問演唱會票房

記者吳雨婕／台北報導2018/08/25 19:48
▲柯智棠（左）今（25）日在台北國際會議中心舉辦個人首場大型演唱會。（圖／好多音樂提供 , 2018.08.25）
▲柯智棠（左）今（25）日在台北國際會議中心舉辦個人首場大型演唱會。（圖／好多音樂提供 , 2018.08.25）

「創作歌手」柯智棠今（25日）晚在台北國際會議中心舉辦個人《吟遊》首場演唱會，演唱會以「流浪」為出發點，搭配專輯「吟遊」的主題，在LED巨型屏幕上出現冰島、內蒙、克羅埃西亞等國的公路景緻，在舞台正中間地上還有發光的燈管線道，象徵飛機跑道和公路，與主題相輝映，相當文青和旅行感。

柯智棠一開場隨即演唱英文歌〈Man Without A Mission〉、〈快樂的虛無主義者〉、〈你不真的想流浪〉、〈無關拯救的事〉，一口氣演唱完4首歌後，柯智棠表示，「很久不見，有等很久嗎？這場演出，其實我自己也等了很久，大家喜歡新專輯嗎，這張我嘗試做了很多，搖滾樂的歌，很開心能夠在這裡唱給大家聽。」之後也提到，其實一開始登台的時候，腦袋裡一片空白，還笑說不敢去問門票賣得如何，「剛一走出來看到滿多人的，你們剛有看到我在笑嗎？那是發自內心的笑，很開心可以看到大家。」


▲柯智棠一開場演唱輕快的英文歌曲，為演唱會拉開序幕。（圖／好多音樂提供 , 2018.08.25）

整場演唱會秉持著專輯開拔至克羅埃西亞取景的氣味，在舞台佈置上充滿了「壯遊」的感覺，整面LED大屏幕上在開場音樂時就播放著導演精心調配的世界遊歷畫面，充斥著冰島、內蒙、克羅埃西亞的公路美景，舞台地面上的數個線型燈條，像是機場跑道、也代表無限延伸的公路，象徵著柯智棠就要展開壯麗的吟遊。


▲柯智棠舉辦《吟遊》演唱會。（圖／好多音樂提供 , 2018.08.25）

關鍵字柯智棠
徐若瑄拍恐怖片全靠王母娘娘這4字影／古惑仔五兄弟0915合體來台

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan