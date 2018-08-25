江蘇看齊工研院 要培育自己的台積電

（中央社台北25日電）積體電路產業銷售額占全中國大陸3成的江蘇省，正在籌建積體電路工藝技術研究所，預計年底前選址確定。這個研究所設立的目的是向台灣的工業技術研究院看齊，希望培育出江蘇的台積電。

根據中國海關總署的資料，中國積體電路進口額從2015年起已連續3年超過原油，且兩者進口差額每年都在950億美元以上。掌握晶片相關技術和生產已經成為中國產業界最重要的事之一。

台灣積體電路製造股份有限公司作為世界最大的晶圓代工半導體製造廠，除了是中國大陸地方政府爭取設廠的企業，如何複製台積電誕生模式也是重點。