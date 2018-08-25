江蘇看齊工研院 要培育自己的台積電

（中央社台北25日電）積體電路產業銷售額占全中國大陸3成的江蘇省，正在籌建積體電路工藝技術研究所，預計年底前選址確定。這個研究所設立的目的是向台灣的工業技術研究院看齊，希望培育出江蘇的台積電。
根據中國海關總署的資料，中國積體電路進口額從2015年起已連續3年超過原油，且兩者進口差額每年都在950億美元以上。掌握晶片相關技術和生產已經成為中國產業界最重要的事之一。
台灣積體電路製造股份有限公司作為世界最大的晶圓代工半導體製造廠，除了是中國大陸地方政府爭取設廠的企業，如何複製台積電誕生模式也是重點。
第一財經報導，24日，在江蘇南通舉行的2018積體電路產業技術研討會上，江蘇省產業技術研究院副院長胡義東在提到籌設中的江蘇省積體電路工藝技術研究所時說：「台灣工研院當年孵化出了台積電，我們就是想通過這種模式來創新發展積體電路產業，走出一條新路子，孵化出我們自己的台積電。」
台積電的創立，是1987年由工研院和飛利浦電子公司合資，由當時工研院院長張忠謀帶著工研院為主的工程師籌辦，半導體技術主要來自經濟部出資從美國公司RCA獲得的技術移轉。
工藝技術研究所建設所需的資金、團隊、地點的初步遴選、運行機制、基本架構都已經擬訂。今年年內會確定工藝技術研究所的地點，目前在遴選名單上的有蘇州、南京、無錫、南通。
胡義東表示，現在支持力度比較大的是蘇州。
報導引用中國半導體行業協會資料指出，2017年中國積體電路產業銷售額為人民幣5411.3億元（約新台幣2兆4567.3億元），江蘇省就占了31.19%。不過，江蘇省1700億元的產值中有一半是封測產值，設計業偏低，存在產業結構失衡問題。（編輯：張淑伶/馮昭）1070825