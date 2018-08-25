川普大帳房獲檢方豁免 因為管錢的知道最多

柯恩本週對8項罪名認罪，其中2項是違反競選財務法。柯恩說他受到川普「指示」，付錢給聲稱與川普有緋聞的暴風女丹尼爾斯（Stormy Daniels）與麥道高（Karen McDougal）兩人，總共近30萬美元封口費。

CNN引述水門案調查名言「跟著金錢查下去」指出，懷索柏格（Allen Weisselberg）受川普父親雇用進入川普集團（Trump Organization），負責川普財務長達數十年，他的身分不只是集團財務長，同時也掌握了川普私人帳戶的金錢往來。

（中央社華盛頓24日綜合外電報導）川普集團財務長懷索柏格獲得聯邦檢察官授予刑責豁免權，美國有線電視新聞網（CNN）報導分析，管錢的人向來知道秘密，對於釐清案情至關重要。

川普先前在推特上貼文澄清自身清白，他說柯恩付的錢是來自他個人帳戶，而非2016年的競選帳戶。川普說：「柯恩認罪的兩項違反競選財務法罪名，並不是犯罪行為。」

不過「紐約時報」報導指出，川普集團將這筆錢以法律費用報銷。但柯恩21日表示，他在2016年競選期間付給原名柯立福（Stephanie Clifford）的暴風女丹尼爾斯封口費。聯邦檢察官表示，這筆補償費以一紙不存在的律師聘用協議相關的假法律單據報銷，柯恩並未就此事進行任何法律工作。

CNN報導指出，柯恩代墊13萬美元給暴風女丹尼爾斯之後是如何拿回這筆錢，懷索柏格身為管理財務的「大帳房」，是唯一能向檢察官解釋內情的人。

懷索柏格是少數能夠告訴檢察官，柯恩這筆律師費是以「一紙不存在的律師聘用協議假法律單據」報帳，他也能夠證實柯恩的金錢來源與如何支付等說法，甚至是川普在其中扮演的角色。

這對於釐清案情至關重要。畢竟，柯恩的認罪協議已清楚說明，川普身為候選人，職位上就是意圖違反競選財務法而未被起訴的共犯。依照懷索柏格在其中所扮演角色的程度來看，對他豁免刑責很重要。

對川普來說，更重大且更令人害怕的問題是，懷索柏格獲得的刑責豁免權是否僅限於這兩筆封口費的案情。CNN掌握的消息指出，懷索柏格尚未被要求作證。

如果情況改變，川普就要留意了。掌管帳房的人向來是那個知道秘密的人，川普過去幾十年來打造的複雜金錢世界裡，對川普集團與川普個人財務的了解程度，實在沒有任何人比得上懷索柏格。（譯者：林宏翰/核稿：林憬屏）1070825