影／中元節鬼聯姻　羅東萬善公到彰化迎娶「鳳汝」做牽手

鑼鼓八音響徹彰化城，宜蘭羅東清水溝萬善堂上百信徒組成迎親團，25日浩浩蕩蕩的彰化市西門必應廟迎娶九天尊王百姓公媽義女「鳳汝」姑娘，迎娶吉時一到，彰化廟方人員掀開「鳳汝」的頭紗，將萬善公與「鳳汝」送作堆，現場鑼鼓八音齊響，由萬善公如願的將「鳳汝」迎娶上轎，雙雙對對開心返回宜蘭，一場罕見的「鬼聯姻」為地方民眾嘖嘖稱奇，直稱名符其實的「冥婚」。



▲宜蘭羅東清水溝萬善堂萬善公到彰化市西門必應宮娶九天尊王侍女 新娘「鳳汝」，浩浩蕩蕩的隊伍沿路贈喜糖、喜餅，讓鄉親分享喜氣，連洋人也前來看熱鬧。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.25)

萬善堂迎親隊伍全程古禮大陣仗，迎親團穿起紅色的禮服，抬紅轎、出動了駿馬，敲鑼、打鼓，還有絲竹管樂，沿途演奏，還特別聘請明華園歌仔劇團精彩演出「八仙迎親」，從彰化火車站沿中正路浩浩蕩蕩到西門必應廟迎娶。



▲宜蘭羅東清水溝萬善堂萬善公到彰化市西門必應宮娶九天尊王侍女 新娘「鳳汝」，浩浩蕩蕩的隊伍沿路贈喜糖、喜餅，讓鄉親分享喜氣，連洋人也前來看熱鬧。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.25)

必應廟管理人林佳伯表示，宜蘭萬善堂的萬善公今年4月到彰化西門必應廟會香3天，萬善公被對方的侍女吸引、一見鍾情，還托夢給總幹事李錫叁，說3天3夜吃不下，戀愛了要娶對方，還特別挑在必應九天尊王的聖誕千秋日提親、下聘，尊王大喜，將鳳汝收為義女，同意出嫁鳳汝姑娘。



▲市長邱建富擔任證婚人，律師黃文玲、等人，上百人到場見證、祝福。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.25)

為串起這份罕見而難得的姻緣，雙方決定結為親家，今年6月九天尊王聖誕日，由萬善公循古禮準備六禮，還有項鍊及喜餅到彰化市提親，並擇定中元節農曆7月15日遵循古禮迎娶。清水溝萬善堂人員數百人一早浩浩蕩蕩抵達彰化市，迎親隊伍從火車站出發，沿途發喜糖、喜餅給民眾分享喜氣，敲鑼打鼓、施放煙火熱鬧萬分，西門必應廟也備妥500桌供桌迎接。



▲廟方依據萬應公描述的「鳳汝」神韻，原來「鳳汝」是一名苗女，趕在婚禮前雕刻完成。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.25)

西門必應廟人員表示，當時並無 「鳳汝」神像，廟方依據萬應公描述的「鳳汝」神韻，原來「鳳汝」是一名苗女，趕在婚禮前雕刻完成，並由彰化西門必應廟九天尊王百姓公媽管理委員會管理人林佳伯掀頭蓋正式亮相，令人驚豔，新郎倌萬應公則是傳統的神像，顯得十分登對。



▲廟方依據萬應公描述的「鳳汝」神韻，原來「鳳汝」是一名苗女，趕在婚禮前雕刻完成。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.25)

林佳伯說，由於「鳳汝」是苗女，有苗女打扮的分身與與伴娘，分身捧著她的神像，與萬善公的分身，依古禮行禮如儀，由彰化縣長魏明谷擔任介紹人、市長邱建富擔任證婚人，立委王惠美、律師黃文玲、立委黃秀芳，以及縣議員林世賢、張東正等人，上百人到場見證、祝福。



▲萬善堂迎親隊伍全程古禮大陣仗，迎親團穿起紅色的禮服，抬紅轎、出動了駿馬，敲鑼、打鼓，還有絲竹管樂，沿途演奏。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.25)

西門必應廟是彰化市主祀九天尊王的百姓公媽廟，與萬善堂相同，主要收祀無主男女枯骨，集堆成塚立祠祭祀，一般傳統民俗上多是為「陰廟」；萬善公今年4月到彰化西門必應廟會香3天，雙方因會香而結為親家，成為美事一樁，地方民眾也嘖嘖稱奇。



▲萬善公如願的將「鳳汝」迎娶，一場罕見的「鬼聯姻」為地方民眾嘖嘖稱奇，直稱名符其實的「冥婚」。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.25)