北京在國際場域打壓台灣 美聯社發特稿突顯

台灣以「中華台北」名義參加目前在印尼舉行的亞洲運動會，並舉印有奧運五環標誌的中華奧會白色會旗進場，一如參加奧運的情況，而不得使用青天白日滿地紅國旗。

這篇報導指出，試想，若美國在奧運不能用正式國名出賽，或是日本、西班牙、印度不能這樣做的話，會是什麼情況？而那正是台灣目前的遭遇。台灣的正式國號為中華民國。

（中央社雅加達25日綜合外電報導）美聯社發自雅加達的深度報導說，台灣有能力舉辦類似亞運的國際賽事，。在中國壓力下，台灣被迫在類似國際場域用ChineseTaipei（中華台北）名稱，也不能使用中華民國國旗。

中華奧會秘書長沈依婷告訴美聯社：「這讓我們有機會參賽、向國際展現實力，因此我們接受必須以中華台北名義參賽的遺憾。」

這主要是受到來自中華人民共和國的壓力。

擁有14億人口的中國大陸，與日本和南韓稱霸亞運賽場，但只有2350萬人口的台灣也沒有缺席。

每4年一次的亞運，這次在印尼雅加達和巨港兩個城巿舉行。到25日下午為止，台灣已經贏得6面金牌，在參賽的45個國家當中排名第8。

中國大陸最近數月並強迫許多主要航空公司更改官網航點名稱，顯示飛航台北而非台灣，否則恐遭處罰。

沈依婷說：「我確信，有許多（台灣）人感到沮喪，但非常多人理解，那是國際體壇的現實。如果我們使用正式國名，運動員就會失去參賽機會，他們將無法出場展現優異實力。運動員出賽的權利是我們最關心的事，我認為大部分台灣人都能理解。」

2014年仁川亞運台灣拿下10面金牌，本屆賽事的表現有望不相上下。台灣在前3屆奧運分別拿下1金，2004年雅典奧運更奪2金。

沈依婷說：「我們的目標是在東京奧運拿下一面以上金牌。」

1972年慕尼黑奧運是台灣最後一次以中華民國名義征戰奧運，之後曾抵制數屆，直到1984年同意以中華台北的名義出賽才重返奧運，這過程也是中國外交影響力日增的寫照。

台灣沒有參加1962年雅加達亞運，因為印尼當時迫於中國壓力而拒發簽證。

台灣本週在羽球、卡巴迪、輕艇、保齡球、登山車、射擊、划船、網球、跆拳道、武術和舉重等十餘個亞運項目都已有獎牌進帳。包括射箭、舉重、羽球、跆拳道和射擊都是台灣在奧運賽場上最被寄予奪牌厚望的項目。

台灣有能力舉辦像亞運這類大型賽事，但中國必然加以反對。台灣去年舉辦約7500名運動員參與的世界大學運動會時，中國拒絕參加開幕典禮，但仍參賽。

數個國家的運動員當時在閉幕典禮揮舞台灣的青天白日滿地紅國旗。據報導，阿根廷選手因此遭到國際大學運動總會警告。

沈依婷說：「我們對主辦這類賽事有很高的興趣，我認為我們這方面的能力游刃有餘。」

她表示，台灣原已獲得2019年東亞青年運動會主辦權，但東亞奧林匹克委員會（EAOC）後來決定停辦這項賽事。報導指出，這項賽事在中國要求之下生變。

沈依婷說：「政治因素，諸如此類。我們的運動員但求不受政治問題干擾的空間，他們只想專注於體育。」（譯者：何宏儒/核稿：張佑之）1070825