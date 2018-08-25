今日暖新聞》影／二林天人宮中元普渡　照顧好兄弟又行善

二林天人宮於25日舉辦慶讚中元普渡活動，為眾生祈福，住持胡建雄號召信徒加入濟公師父的慈悲行善行列，將350桌素食普渡品及6600公斤白米、73付牲禮、160籃水果，轉贈給社福單位和弱勢家庭，讓弱勢失依者都能獲得適時的關懷、協助與溫飽。

慶讚中元普渡活動，充滿溫馨氣氛，透過「聯合愛心捐贈活動」，住持胡建雄將信徒捐獻的結緣金130萬化成大愛，分別捐贈給彰化、雲林和南投家扶中心、二林鎮基督教喜樂保育院、台南市私立五甲教養院、高雄市私立基督教山地育幼院等社福單位，以及鄰近的學校，還有所在地東華里的弱勢家庭，庇蔭受贈者。



▲二林天人宮舉辦慶讚中元普渡活動，將素食普渡品及白米、付牲禮、水果，轉贈給社福單位和弱勢家庭。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.25)

住持胡建雄指出，自己受到濟公師父的感召，35年來從事社會公益不曾中斷，即使一路走來，曾經不順遂，但都透過濟公師父的引導一一化解，現在已經樂在行善中。而且看見越來越多信徒向濟公師父學習慈悲行善，並且付諸行動，也讓自己非常有成就感，希望更多人一起投入行善的行列，讓社會更祥和。



▲二林天人宮舉辦慶讚中元普渡活動，將素食普渡品及白米、付牲禮、水果，轉贈給社福單位和弱勢家庭。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.25)

天人宮管理委員會主委魏志霖指出，天人宮為祈求眾生平安、身體健康，誠心準備豐富的普渡品，例如三牲、素桌、水果籃和白米等。並且在典禮結束後，將普渡品贈送給弱勢家庭，藉以庇蔭受贈家戶，讓他們在艱困的生活中，也能過得順利、開心。



▲二林天人宮舉辦慶讚中元普渡活動，將素食普渡品及白米、付牲禮、水果，轉贈給社福單位和弱勢家庭。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.25)

為培養受贈家戶的感恩態度，彰化家扶邀請扶助家庭到天人宮協助普渡活動，例如一起收拾與整理普渡品、桌子和環境等。用自己小小的付出，減輕天人宮夥伴的辛勞，單親媽媽全蓉就很積極、俐落的投入在工作中。全蓉指出，雖然現在自己需要社會的幫忙，但是自己能夠為天人宮做一點事情，也覺得很高興，因為可以從付出中，看到自己的力量，讓自己更有自信心面對挑戰。



▲二林天人宮舉辦慶讚中元普渡活動，將素食普渡品及白米、付牲禮、水果，轉贈給社福單位和弱勢家庭。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.25)

彰化家扶主任王震光指出，感謝天人宮住持胡建雄及信徒們35年來行善不間斷，造福彰化家扶二林服務處的扶助家庭。今年有162戶家庭獲得普渡品、白米及三牲、水果籃等物資。也感謝天人宮信徒『掏掏口袋零錢，幫幫孩子童年』。相信家扶親子在濟公師父、住持胡建雄和信徒的支持下都能順利脫離貧頸和貧窮，邁向不一樣的人生。