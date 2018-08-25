祭拜好兄弟 別忘了生薑和鹽巴

(中央社記者盧太城台東縣25日電)中元節，民間習慣今天宴請「好兄弟」，在台東，豐盛的祭拜供品旁，還會擺上生薑和鹽巴代表「山珍海味」，也準備了一盆洗臉水，讓好兄弟吃完後，乾淨的趕下一餐。

習俗農曆7月鬼門開，陰間孤魂野鬼可以到人間遊玩一個月，村落、廟宇會舉辦盛大的普渡 (大拜拜)，讓「好兄弟」享受人間美味，普渡並不侷限在農曆7月15日中元節當天，從7月1日至30日任何一天都可以。

除大型的團體普渡外，家家戶戶也會有祭拜，通常都是選擇7月15日中元節這一天。台東縣鹿野鄉永安村長陳志輝說，選擇農曆7月15日沒特別意義，就是剛好在「好兄弟」放暑假的中間。