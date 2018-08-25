保護洛興雅人 好戰分子聲稱有合法權利

去年8月若開洛興雅救世軍攻擊警察哨所，遭到軍方鎮壓，估計緬甸有數千名洛興雅人死於非命。

若開洛興雅救世軍在推特發表聲明表示，有「合法權利」保護洛興雅人，確保他們「安全且有尊嚴地回到祖傳土地」。

若開洛興雅救世軍（ARSA）引發降臨在洛興雅人身上的人道災難，如今100萬人在孟加拉邊界的難民營飽受煎熬。目前不清楚若開洛興雅救世軍是否得到任何廣泛支持。

（中央社仰光25日綜合外電報導）洛興雅好戰分子去年發動致命攻擊後，引發緬甸軍方殘忍鎮壓，促使70萬名洛興雅穆斯林逃到孟加拉。洛興雅好戰分子今天表示，已採取行動「保護」穆斯林族群免受迫害。

逃亡到孟加拉難民營的倖存者描述，他們遭到緬甸軍方和若開邦村民強暴、大規模屠殺和縱火等惡行，國際社會將這種行為比喻為「種族清洗」。

緬甸軍方堅稱，他們的回應與若開洛興雅救世軍造成的恐怖威脅相當，而緬甸領袖翁山蘇姬21日也重申這個立場，並表示若開洛興雅救世軍要為這場危機負責，並對軍方加以讚揚。

緬甸也指控若開洛興雅救世軍在軍方展開鎮壓的同一天，屠殺數十名印度教村民。若開洛興雅救世軍「斷然」否定這項指控。

但他們承認犯下其他攻擊，包括一月發動突襲，造成2名警察和一名司機受傷。（譯者：陳昱婷/核稿：林憬屏）1070825