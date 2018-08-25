再出性侵命案 浙江令暫停滴滴順風車

（中央社台北25日電）中國大陸滴滴順風車3個多月前才因空姐遇害案停業整改，昨天浙江再發生滴滴順風車司機性侵殺人。陸媒報導，浙江運管單位今天責令滴滴出行立即暫停浙江區域順風車業務。

中國中央電視台財經頻道官方微博報導，浙江省道路運輸管理局下午緊急約談滴滴平台浙江區負責人，鑒於滴滴平台順風車業務存在重大安全隱患，要求滴滴平台立即整改，整改期間暫停在浙江區域的順風車業務。

滴滴順風車是共乘車概念，乘客選擇與司機順路的路線搭乘，被定義為基於用戶自願的共享行為。

根據浙江省樂清市公安局官方微博公告，24日晚間接到民眾報警表示，一名20歲女性在虹橋鎮乘坐滴滴順風車前往永嘉的途中，向朋友發送「救命」訊息後失聯。警方於25日凌晨4時許在柳市鎮抓獲犯罪嫌疑人。