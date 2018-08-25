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中央社

再出性侵命案 浙江令暫停滴滴順風車

中央社2018/08/25 20:44
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社台北25日電）中國大陸滴滴順風車3個多月前才因空姐遇害案停業整改，昨天浙江再發生滴滴順風車司機性侵殺人。陸媒報導，浙江運管單位今天責令滴滴出行立即暫停浙江區域順風車業務。

中國中央電視台財經頻道官方微博報導，浙江省道路運輸管理局下午緊急約談滴滴平台浙江區負責人，鑒於滴滴平台順風車業務存在重大安全隱患，要求滴滴平台立即整改，整改期間暫停在浙江區域的順風車業務。

滴滴順風車是共乘車概念，乘客選擇與司機順路的路線搭乘，被定義為基於用戶自願的共享行為。

根據浙江省樂清市公安局官方微博公告，24日晚間接到民眾報警表示，一名20歲女性在虹橋鎮乘坐滴滴順風車前往永嘉的途中，向朋友發送「救命」訊息後失聯。警方於25日凌晨4時許在柳市鎮抓獲犯罪嫌疑人。

經初步偵查，涉案司機坦承性侵、殺害的犯罪事實，已找到被害人遺體，案件正在進一步偵查中。

鳳凰網和藍鯨TMT頻道報導，從被害人好友與滴滴客服的聊天紀錄的截圖顯示，被害人好友在察覺情況異常後，多次聯繫滴滴平台。

但第一次聯繫時，客服表示會由相關人員介入，需等待一小時。但一小時後客服仍說還需一小時，並勸對方「消消氣」。兩小時後，滴滴平台告知已和司機聯繫，司機表示被害人沒有上車。

在3個多月前，滴滴順風車曾因為發生空姐遇害案，全中國順風車平台業務停業整改，暫停深夜接單、實施車主須與乘客同性別、行程錄音及護航功能等，但依然未能阻止悲劇再次上演。（編輯：馮昭/張淑伶）1070825

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