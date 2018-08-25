圖輯／JR電司趴重現經典　要打就去練舞室打

▲JR在2018超硬電司趴表演。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.08.25）
▲JR在2018超硬電司趴表演。。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.08.25）
▲JR在2018超硬電司趴表演。。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.08.25）
▲JR在2018超硬電司趴表演。。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.08.25）
▲JR在2018超硬電司趴重現紫禁之巔經典畫面。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.08.25）
▲JR在2018超硬電司趴重現紫禁之巔經典畫面。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.08.25）
▲JR在2018超硬電司趴重現紫禁之巔經典畫面。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.08.25）
▲JR在2018超硬電司趴重現紫禁之巔經典畫面。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.08.25）
▲2018超硬電司趴。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.08.25）
▲2018超硬電司趴。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.08.25）
▲鼓鼓擔任2018超硬電司趴開場表演。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.08.25）
▲鼓鼓擔任2018超硬電司趴開場表演。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.08.25）
▲安那在2018超硬電司趴表演。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.08.25）
▲安那在2018超硬電司趴表演。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.08.25）
▲安那在2018超硬電司趴表演。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.08.25）
▲安那在2018超硬電司趴表演。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.08.25）
▲安那在2018超硬電司趴表演。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.08.25）
▲安那在2018超硬電司趴表演。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.08.25）
▲安那在2018超硬電司趴表演。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.08.25）
▲安那在2018超硬電司趴表演。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.08.25）