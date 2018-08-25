圖輯／JR電司趴重現經典　要打就去練舞室打

2018超硬電司趴今（25）日在台北小巨蛋熱鬧登場，這次超硬電司趴邀請國內外許多知名舞團一起相約小巨蛋尬舞，而除了這些厲害的舞團，還邀請了包括安那、JR、鼓鼓、頑童MJ116 等藝人，其中輪到 JR 表演的時候，更上演「紫禁之巔」經典橋段「要打就去練舞室打」，讓全場氣氛嗨到最高點。