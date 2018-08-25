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娛樂

圖輯／JR電司趴重現經典　要打就去練舞室打

圖輯／記者葉政勳2018/08/25 21:07

  • ▲JR在2018超硬電司趴表演。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.08.25）

  • ▲JR在2018超硬電司趴表演。。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.08.25）

  • ▲JR在2018超硬電司趴表演。。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.08.25）

  • ▲JR在2018超硬電司趴表演。。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.08.25）

  • ▲JR在2018超硬電司趴重現紫禁之巔經典畫面。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.08.25）

  • ▲JR在2018超硬電司趴重現紫禁之巔經典畫面。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.08.25）

  • ▲JR在2018超硬電司趴重現紫禁之巔經典畫面。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.08.25）

  • ▲JR在2018超硬電司趴重現紫禁之巔經典畫面。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.08.25）

  • ▲2018超硬電司趴。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.08.25）

  • ▲2018超硬電司趴。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.08.25）

  • ▲鼓鼓擔任2018超硬電司趴開場表演。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.08.25）

  • ▲鼓鼓擔任2018超硬電司趴開場表演。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.08.25）

  • ▲安那在2018超硬電司趴表演。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.08.25）

  • ▲安那在2018超硬電司趴表演。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.08.25）

  • ▲安那在2018超硬電司趴表演。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.08.25）

  • ▲安那在2018超硬電司趴表演。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.08.25）

  • ▲安那在2018超硬電司趴表演。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.08.25）

  • ▲安那在2018超硬電司趴表演。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.08.25）

  • ▲安那在2018超硬電司趴表演。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.08.25）

  • ▲安那在2018超硬電司趴表演。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.08.25）

2018超硬電司趴今（25）日在台北小巨蛋熱鬧登場，這次超硬電司趴邀請國內外許多知名舞團一起相約小巨蛋尬舞，而除了這些厲害的舞團，還邀請了包括安那、JR、鼓鼓、頑童MJ116 等藝人，其中輪到 JR 表演的時候，更上演「紫禁之巔」經典橋段「要打就去練舞室打」，讓全場氣氛嗨到最高點。

關鍵字2018超硬電司趴紫禁之巔jr
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