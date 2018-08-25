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教育部設課綱專案辦公室 邱乾國將接執秘

中央社2018/08/25 20:58
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者陳至中台北25日電）十二年國教課綱審議進入最終階段，教育部將設專案辦公室，擬由現任國民及學前教育署長邱乾國任執行秘書，跨部門整合，協助課綱推動、教科書審查、教師增能、家長宣導等工作。

教育部今天召開課程審議會審議大會，至晚間8時左右，已完成社會領域課綱第一輪審議，藝術領域則是全份領綱表決通過，將於近日正式發布。

教育部國教署長邱乾國晚間受訪表示，今天委員表決後，同意將兒童權利公約內容加入課綱中，將公約的精神內涵放在適當位置，做更清楚的呈現和表達；另外，關於台灣1980年代以來跨國婚姻、國際移工的發展過程，也將在課程中多一些認識和瞭解。

邱乾國也證實，教育部將成立十二年國教課綱專案辦公室，負責課綱後續審查、教科書審定、教師增能、家長宣導等工作。他將由國教署長職務轉任參事，並擔任專案辦公室的執行秘書。

邱乾國表示，教育部長葉俊榮希望十二年國教課綱專案辦公室，未來不侷限在國教署的角色，而會跨部門統合。人事將於近期由行政院同意後派任。

另外，邱乾國說，明天上午將繼續召開課審會，審議綜合領域課綱，他和葉俊榮下午會前往南部勘災，因此，下午議程由教育部次長林騰蛟主持。（編輯：梁君棣）1070825

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