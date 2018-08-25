教育部設課綱專案辦公室 邱乾國將接執秘

（中央社記者陳至中台北25日電）十二年國教課綱審議進入最終階段，教育部將設專案辦公室，擬由現任國民及學前教育署長邱乾國任執行秘書，跨部門整合，協助課綱推動、教科書審查、教師增能、家長宣導等工作。

教育部今天召開課程審議會審議大會，至晚間8時左右，已完成社會領域課綱第一輪審議，藝術領域則是全份領綱表決通過，將於近日正式發布。

教育部國教署長邱乾國晚間受訪表示，今天委員表決後，同意將兒童權利公約內容加入課綱中，將公約的精神內涵放在適當位置，做更清楚的呈現和表達；另外，關於台灣1980年代以來跨國婚姻、國際移工的發展過程，也將在課程中多一些認識和瞭解。