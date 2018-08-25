姜建銘踏進亞運球場感觸多 打者外有重要任務

他坦言感觸很多，一開始跟著中華成棒培訓隊訓練，但沒有被選入正式名單，難免有點失落，「但我就當成學習，反而比較沒有壓力」，也希望連其他沒有被選上選手的部分一起努力。

亞運最前線（中央社記者謝靜雯雅加達25日電）姜建銘相隔12年換了身分重回亞運舞台，中華成棒明天首戰就對上南韓。姜建銘說，踏近球場感觸很多，扛起先發3棒、守一壘，也要善用曾有投手、打者兩種身分，扮演安撫角色。

中華隊23日抵達印尼，24日先到第二球場練球，今天首度進到主球場練球。姜建銘說，其實之前心情沒有太大的起伏，但昨天踏入球場時，感觸很多，想起以前跟著學長一起比賽時的很多事情，現在還沒有太大的壓力，「興奮的感覺比較多」。

中華隊今天安排練球時間為下午5時到7時，主球場也點起夜間照明。姜建銘表示，球會減速，但對於守備不見得是壞事，投手下投手丘時也需要注意，釘子會被咬死。

至於燈光，以姜建銘的一壘位置來看，他說，「光害有點多，也會看到隔壁球場的光，很多二壘傳一壘的球都會看不清楚」，這些都是明天要注意的地方。

中華隊首戰就要碰上此次力拚連霸的韓職明星隊，姜建銘則認為，不見得是壞事，壓力在南韓隊身上，「頭過身就過，我們沒有畏懼，從第一場比賽開始全力拚」。

姜建銘上一次打中華成棒隊為2008年奧運資格賽，太久沒有參加高強度國際賽，他透露，先前荷蘭哈連盃第一場比賽上場打擊時，腳真的在發抖。

至於明天首場比賽，他希望善用過去當過投手的經驗，適時的給予隊友安撫，「我更知道投手在遇到狀況時想聽什麼」；期盼和陣中老經驗球員林瀚、林加祐、蕭帛庭、陳偉志等人扮演帶頭作用。（編輯：梁君棣）1070825