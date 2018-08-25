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文總台灣討拍頒獎 青年世代拍出自由影像

中央社2018/08/25 21:29
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社汪宜儒台北25日電）中華文化總會以「自由」為題舉辦「2018台灣討拍」台灣精神－年輕世代影像徵件活動，今天晚間在西門紅樓舉行頒獎典禮，由百位25歲以下的青年評審在158件作品中選出三大類別得獎作品。

頒獎典禮現場坐滿25歲以下的參賽者與評審團成員，並邀請了網路紅人Youtuber異鄉人、復古台客樂團美秀集團、嘻哈饒舌歌手夜貓組接力開唱，活力滿點。出席擔任嘉賓的「前輩」則包括台北市文化基金會董事長李遠（小野）、導演柯一正、楊力州、盧建彰、尹國賢。

典禮由黃子佼擔任主持人，一開場，他自曝為了拉近與台下年輕人的距離，對於服裝的選擇苦惱了許久，最後決定穿上印有女友孟耿如頭像的上衣，惹來全場大笑。

文總副會長江春男在致詞特別解釋，活動取名「討拍」，是拍拍、惜惜（台語）的意思。台灣此時正需要被惜惜、鼓勵。他說：「這活動希望用年輕人的方式來呈現出台灣是怎樣的社會，由年輕人來界定台灣的自由是什麼。」

擔任這次培訓青年評審團的楊力州也分享，8月11日召開的培訓與作品評選會議其實讓他困擾許久，因為「怎麼當評審」實在很難教，最後只能分享自己熱愛電影的心路歷程。他說，過程中自己很受感動，「因為我強烈感覺這些年輕人對影像、電影有滿滿的熱情。」

在「2018台灣討拍」中，共分為劇情類、非劇情類與慢動作類三類。在劇情類獲最佳人氣獎的作品是「高跟鞋」，前三名依序是「自由」、「親愛的自己」、「高跟鞋」；非劇情類獲最佳人氣獎的是「自由˙是一種選擇」，前三名依序是「自由的聲音」、「異體兩面ONE EARTH,TWO SIDES」、「跨」；慢動作類最佳人氣獎是「自由的超越極限」，前三名依序是Moments ofTaromak、Color Changes、「麻雀」。

值得一提的是，在「自由」的主題之下，這次許多參與者都發出對既有社會體制框架的探問、表達對更深層自由的期望。

獲得劇情類第一名的劉芃妤在發表得獎感言時就說：「真正的自由不是容易的事，但這也是我們得面對的，譬如因為既定法律，很多人無法自由去愛所愛的人，期望在大家努力下，擁有更美好的社會。」

獲非劇情類第一名的楊哲維也說，當我們能問自由是什麼，表示我們已經很自由了。他表示，自己的作品想替還在為自由努力的人加油，像是婚姻平權、原住民傳統領域劃設、移工與新住民的勞權與居住權等。（編輯：吳佳穎/李亨山）1070825

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