中市萬和宮辦慶讚中元普度法會　信眾冒雨參香祈福

慶讚中元普度，是萬和宮年度重要法會之一。昨天（農曆7月14日）深夜11時（子時），董事長蕭清杰與全體董監事、總幹事張俊鎮，由普銓法師（彰化朝天堂坐座師曾國安）率領，祭拜三界公、地官大帝，安地基主、孤魂，行禮如儀，揭開普度法會序幕。

已有300多年歷史的台中市萬和宮，25日傍晚舉辦慶讚中元普度法會，儘管大雨傾盆，依舊澆不息信眾熱情，他們或是穿著輕便雨衣，或是撐著傘，冒雨參加法會，以最虔誠心意參香祈福，場面莊嚴壯觀。

25日上午9時，蕭清杰與部份董監事偕同普銓法師，到萬和宮鄰近地區的犁頭店（南屯里）及田心里福德廟，永定里百姓公、文昌公廟及南屯里善修堂「獻外敬」，邀請各廟眾神、法界眾生，到萬和宮參加普度法會。



▲萬和宮舉辦中元普度法會，主座普銓法師率領一眾人士頌經消災祈福（圖／萬和宮提供）

今年廟方援例接受信眾委託代辦普桌，總共有1230桌，加上提供其他信眾自備的763份，合計將近2000份供品，擺滿佔地七、八百坪的廟埕及停車場，相當壯觀。

此外，下午兩點繼續受理現場供普登記，信眾們手中提著大小包的各類供品，大排長龍等著登記，人潮洶湧，卻秩序井然。放眼望去，每張供桌皆插著「一心誠敬」普度旗，隨風飄揚；萬和宮代辦的供品豐富，不少信眾說「物超所值」。



▲台中市今晚大雨傾盆，信眾不畏雨勢，誠心參加萬和宮中元普度法會，人潮擠爆廟埕（圖／萬和宮提供）

普度祈安法會於晚間六時，由台中市府副秘書長郭坤明與萬和宮董事長蕭清杰等，偕同立法委員張廖萬堅、南屯區長程泰源，以及市議員何文海、劉士州、南屯里長林秋潭，以及信眾在正殿，完成莊嚴隆重開香儀式。接著，由主持主座的普銓法師，率領一眾依次到座台前爐、大士爐、甘霖大帝、地基主爐及孤魂爐參拜，每爐一炷香。

穿著輕便雨衣的信眾，不畏大雨，手持清香，在廟方工作人員引導下，耐心排隊參香禮拜。稍後，普銓法師坐座，香煙繚繞、煙霏霧集，不少信眾跟著虔誠頌經消災祈福。直至晚間八時功德圓滿，普銓法師將加持過的念珠，灑向會場，信眾爭相撿拾，掀起另一波高潮，也為一年一度的普度法會畫下圓滿句點。

蕭清杰表示，今年登記代辦的普桌共有1230桌，其中65%不領回供品，大約近800桌，將援例轉贈機關及慈善機構，以去年為例，分別轉送社會局食物銀行、南屯區公所、南屯里辦公處、紅十字會台中市支會、中華世界行善會及宏恩、全成與良顯堂等社會福利基金會。今年受到經濟不景氣影響，希望萬和宮捐贈供品、食物的慈善機構，更較往年增加，廟方將妥善辦理。