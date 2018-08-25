老公沒讓她買珍奶　人妻竟反鎖浴室「以死相逼」

珍珠奶茶堪稱國民飲品，卻有人因沒買到珍奶哭鬧不休，甚至鬧自殺。台中市一名 23 歲粘姓少婦日前跟丈夫外出遊玩，因不滿丈夫未停車讓她買珍奶，回家後氣得把自己反鎖在浴室裡，又哭又鬧甚至以死相逼，丈夫無奈下只好報警處理。

綜合媒體報導，台中市烏日警分局龍井分駐所 22 日傍晚接獲報案，指稱有婦人在家中揚言輕生，員警呂明忠等人趕抵現場處理，發現粘姓少婦將自己反鎖在浴室裡，不斷哭喊「為什麼不買珍奶？」讓員警當場傻眼，以為自己聽錯，經了解後發現，這對夫妻真的是因為一杯珍奶吵架。

少婦的丈夫表示，兩人白天開車到彰化鹿港遊玩，妻子想買當地一間知名飲料店的珍珠奶茶，但丈夫經過時沒停車讓她去買，妻子回家後為此哭鬧不休，最後把自己反鎖在浴室裡揚言輕生，家人擔心她真的會想不開，只好報警請警方協助。