台美日安全對話30日登場 美前副國安顧問出席

（中央社記者侯姿瑩台北25日電）一年一度的「台美日三邊安全對話」研討會將於30日舉行，來自美國、日本的國會議員將來台與台灣的立法委員對談；4月卸任美國副國家安全顧問的薩德羅也預計與會發表演講。

由遠景基金會、美國智庫「新美國安全中心」（CNAS）、日本智庫「?川平和財團」（The SasakawaPeace Foundation）共同舉辦的第8屆台美日三邊安全對話研討會將於30日舉行，主題為「共同推動自由與開放的印度太平洋區域」。

「台美日三邊安全對話」研討會從2011年開始舉辦如同往年，今年將有來自美國、台灣、日本的國會議員與會。根據議程，美國聯邦眾議員強生（EddieBernice Johnson）、柯貝羅（Carlos Curbelo）、日本眾議員鈴木馨祐（Keisuke Suzuki）、日本參議員松川琉依（Rui Matsukawa），以及立法委員羅致政、江啟臣將出席「展望自由與開放印度太平洋區域」場次。