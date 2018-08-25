有雷／《延禧》傅恆見瓔珞「最後一面」　親吐兩字表愛意

繼四阿哥、五阿哥紛紛出事後，瓔珞的兒子十五阿哥也因故中毒，綜合各種跡象顯示，若是其他皇子都失勢，只剩下繼后的十二阿哥能被冊封為儲君。事實上，這一切都是袁春望在背後搞鬼，過去他曾與瓔珞透露，他是雍正的私生子，但因為政權奪利之故，被抓進宮中當太監，因此心有不甘，想要報復。

宮鬥劇《延禧攻略》將於明（26）日完結，最新一集中，過去曾是魏瓔珞（吳謹言飾）義兄的太監袁春望，設計四阿哥嫉妒五阿哥，導致五阿哥受傷、四阿哥受罰，所有種種都指向是繼后嫻妃（佘詩曼飾）暗中策劃，使得乾隆皇帝（聶遠飾）與繼后產生嫌隙。



▲嫻妃不得皇上喜愛。（圖／愛奇藝台灣站提供，2018.08.25）



▲和親王、袁春望私下勾結。（圖／翻攝自愛奇藝，2018.08.25）

袁春望勾結和親王，加上和親王對繼后頗有好感，當然是赴湯蹈火，答應袁春望要謀逆，為繼后討一個公道。繼后因與皇上產生嫌隙，又聽聞皇帝想冊封瓔珞為「皇貴妃」，要知道這位置等同於副后，使得備感壓力的繼后，也點頭答應與和親王合作，決定在皇帝南巡時動手。



▲傅恆與瓔珞最後一次見面，還叫了她的本名，而非尊稱貴妃。（圖／翻攝自愛奇藝，2018.08.25）

此外，撞見袁春望與和親王私下會面的傅恆（許凱飾），要求和親王別有下次，殊不知和親王惱羞成怒，竟與他打起來。事後，傅恆要出征打仗，便與瓔珞知會此事，然而這也是他們此生的最後一面。臨別前，傅恆不顧宮中規矩，像從前一般直呼瓔珞名字，並說了一句「珍重」，雖然話語簡短、情意深重，讓許多粉絲都相當感傷。



▲瓔珞得知傅恆突然出征，預祝他旗開得勝。（圖／翻攝自愛奇藝，2018.08.25）