羅德隊牛棚砸鍋 陳冠宇勝投飛了

（中央社記者黃巧雯台北25日綜合報導）旅日羅德隊投手陳冠宇今天先發對歐力士隊，投5局僅失1分，在5比1領先退場，牛棚後續卻丟4分，遭追平比數，羅德隊9局下靠著再見安打，終場以6比5險勝，陳冠宇無關勝敗。

陳冠宇本季多待命牛棚，8月18日臨危受命登板中繼，投5局無失分，僅被敲出2支安打，表現精彩；今天獲得先發機會，出戰歐力士隊，為本季第2次以先發身分登板。

陳冠宇首局讓歐力士隊3上3下，2局上保送首名打者後被敲安，無人出局，一、二壘有人，後續用飛球連續拿下3個出局數，化解失分危機。