楊俊瀚帶枕頭出征 賽前睡不好預賽仍跑第1

亞運最前線（中央社記者龍柏安雅加達25日電）台灣「最速男」楊俊瀚今年前往雅加達參加亞運，特別帶了枕頭出門，賽前的緊張和亢奮讓他還是睡不好，所幸男子100公尺預賽第1他跑出生涯次佳的10秒13，開出好彩頭。

2018雅加達—巨港亞運男子100公尺預賽，楊俊瀚今在第2組出發，他輕鬆跑出10秒13佳績，距離自己7月跑出的10秒11全國紀錄只差了0.02秒，讓他自己也嚇了一跳。

楊俊瀚的指導教練陶武訓透露，愛徒第1趟跑出這樣的成績，讓他同感驚訝，「如果按照他現在的表現，加上老天爺幫忙（順風），或許有可能跑進10秒10內。」