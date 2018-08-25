亞運進帳4銀1銅 26日田徑空手道拚搶金

亞運最前線（中央社記者謝靜雯雅加達25日電）亞運中華隊今天持續進帳獎牌，網球女雙、空手道個人型、輕艇龍舟、亞運舉重各拿1銀，保齡球男團拿1銅；明天田徑場楊俊瀚是焦點，文姿云空手道有機會搶金。

亞運中華代表隊今天進帳4面銀牌，網球女雙詹詠然、詹皓晴不敵中國隊組合、拿下銀牌；王翌達在空手道個人型接連擊敗香港、南韓、澳門選手，最後決賽不敵日本隊選手喜友名諒、拿下銀牌。

輕艇男子200公尺龍舟賽中華隊拿下銀牌，明天有機會在中華代表隊更有信心的輕艇500公尺龍舟再替中華隊搶下獎牌；洪萬庭今天在亞運舉重女子69公斤量級，以抓舉103公斤、挺舉130公斤，總和233公斤不敵北韓選手林恩心、收下銀牌；中華代表團目前總計拿下6金、11銀、13銅。