NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈蔡英文澄清：不是被災民嗆才下來走還軍公教待遇　林濁水：效法連勝文遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
中央社

亞運進帳4銀1銅 26日田徑空手道拚搶金

中央社2018/08/25 22:26
中央社 運動 / NOWnews
中央社 運動 / NOWnews

亞運最前線（中央社記者謝靜雯雅加達25日電）亞運中華隊今天持續進帳獎牌，網球女雙、空手道個人型、輕艇龍舟、亞運舉重各拿1銀，保齡球男團拿1銅；明天田徑場楊俊瀚是焦點，文姿云空手道有機會搶金。

亞運中華代表隊今天進帳4面銀牌，網球女雙詹詠然、詹皓晴不敵中國隊組合、拿下銀牌；王翌達在空手道個人型接連擊敗香港、南韓、澳門選手，最後決賽不敵日本隊選手喜友名諒、拿下銀牌。

輕艇男子200公尺龍舟賽中華隊拿下銀牌，明天有機會在中華代表隊更有信心的輕艇500公尺龍舟再替中華隊搶下獎牌；洪萬庭今天在亞運舉重女子69公斤量級，以抓舉103公斤、挺舉130公斤，總和233公斤不敵北韓選手林恩心、收下銀牌；中華代表團目前總計拿下6金、11銀、13銅。

射箭場上中華代表隊也有好成績，反曲弓女團4強戰射倒中國、晉級決賽，男團則以6比0擊敗蒙古， 男女團聯手晉級金牌戰，27日爭金；中華男籃今天以83比70擊敗卡達，相隔12年重返8強。

羽球場上女子單打戴資穎輕鬆闖8強，明天將對上近2年交手機會不多、世界排名第8的日本女將奧原希望，單男周天成、男雙李哲輝／李洋也都晉級8強。

「亞洲最速男」楊俊瀚今天男子百公尺資格賽跑出10秒13、王偉旭跑出10秒55，兩人都晉級決賽，百公尺決賽將是明天田徑場上一大焦點，搶金希望大；空手道55公斤級文姿云，明天也有機會再為中華隊添金。

亞運棒球賽事明天開打，中華成棒隊明天首戰就要碰上南韓隊，南韓隊此次組職棒明星隊誓拚連霸，中華成棒隊首場比賽就是硬仗。（編輯：李亨山）1070825

雙贏彩第107108期頭獎摃龜時隔40年 天主教宗訪問愛爾蘭

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan