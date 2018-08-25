時隔40年 天主教宗訪問愛爾蘭

教宗方濟各（Pope Francis）20日寫了一封長2000字，給全球12億羅馬天主教徒的信，譴責發生在天主教機構內的虐童及隱瞞情事，並要求根除「死亡文化」。

美國賓州日前公布大陪審團報告指出，賓州天主教會70年來包庇300多名向兒童伸出狼爪的教士，光是已知姓名的受害者就多達1000多人，實際受害人可能高達數千人。

（中央社記者戴雅真倫敦25日專電）天主教教宗方濟各今天抵達愛爾蘭進行兩天訪問，這是時隔近40年教宗再度到訪愛爾蘭。教宗稍晚將接見遭神職人員性侵的被害者，然而他也面臨抗議教會隱匿醜聞的示威者。

愛爾蘭在1990年代也曾爆出大規模教士性侵兒童案，涉案教士同樣多達數百人，時間橫跨數十年，受害者數千人。教宗本篤十六世（Benedict XVI）在2010年曾寫信向受害者致歉。

愛爾蘭上一次有教宗來訪，是教宗若望保祿二世（John Paul II）於1979年訪問。然而，在這近40年期間，保守的愛爾蘭已經轉變成了不同的國度。1993年同性戀除罪化、1995年公投通過離婚合法化，2015年公投將同性婚姻合法化，再加上今年5月公投解禁墮胎，朝開放飛躍式邁進。

教宗方濟各這次出訪愛爾蘭，是為了參加每3年舉辦一次的天主教國際聚活動世界家庭會議（WorldMeeting of Families），明天下午將由教宗主持多達50萬人的大型彌撒，宣告活動落幕。

教宗飛抵愛爾蘭後，收到兒童獻花，同樣迎接他的，還有抗議人士。

「獨立報」報導，在教宗抵達不久後，都柏林城堡前展開抗議，由受害者麥高金（Margaret McGuckin）召集。她表示，她要告訴教宗及教會，受害者還在這裡。

她表示：「教宗必須挺身而出，替倖存者做些事。我們需要救濟，我們要教會承擔責任。我們要所有涉案，或是協助掩蓋事實的主教、修士、修女被帶上法庭。」

教宗此行炫風訪問36小時，期間將會見性侵被害者，但梵蒂岡表示，詳細內容將在會面後宣布，且由受害者自行決定是否發言。

愛爾蘭副總理兼外交部長柯伏尼（Simon Coveney）今天上午替教宗接機。他表示，他理解許多人對於教宗這次來訪感受複雜。

他說：「我知道這對於許多受害者、天主教徒，以及許多教士來說都很艱難，但我希望，也期待這個週末會是一個重大時刻。教宗的人格特質，能夠走進愛爾蘭人的心裡。」

愛爾蘭總理瓦拉德卡（Leo Varadkar）昨天表示，希望教宗此行，能夠替愛爾蘭與教會的關係展開新一篇章。

愛爾蘭大主教馬丁（Eamon Martin）則表示，性侵醜聞不會因為教宗訪問愛爾蘭而宣告落幕，「也不應該落幕」。「如果你和受害者談話會發現，他們仍有創傷，而這個創傷會跟隨他們一輩子，我們沒有權利把事情拋諸腦後。」（編輯：高照芬）1070825