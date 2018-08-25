鄭鎧文剛回一軍就轟滿貫砲 統一獅4連敗止步

中信兄弟前8局以2比5落後，9局下，趁著統一獅隊換上「終結者」陳韻文，靠著保送、二壘安打，再追1分，但仍無力逆轉戰局。獅隊終場以5比3獲勝，在雙重賽扳回一城。

統一獅隊今天與中信兄弟在高雄澄清湖棒球場進行雙重賽，首場比賽以0比4遭到完封，獅隊在雙重賽第2戰首局就發動攻勢，靠著2支安打、保送，攻占滿壘，剛升上一軍的鄭鎧文適時從中信兄弟洋投艾迪頓手中揮出滿貫全壘打，助獅隊取得4比0領先。

（中央社記者黃巧雯台北25日綜合報導）中華職棒統一獅隊今天出戰中信兄弟，靠著鄭鎧文首局滿貫砲，終場以5比3獲勝，中止4連敗，獅隊在雙重賽與兄弟戰成1勝1敗。

另一場富邦悍將與Lamigo桃猿隊在新莊的賽事，悍將隊先發投手黃亦志首局解決2個人次後，保送王柏融，並被連續揮出3支安打，單局掉4分，包括朱育賢兩分打點全壘打。

富邦悍將第2、3局合計追回2分後，趁著桃猿隊洋投克恩三世5局下1出局後出現不穩，于孟馗獲得保送上壘後，陳品捷、王正棠連續安打，加上林哲瑄高飛犧牲打，將比數扳成4比4平手，蔣智賢隨後靠著失誤上壘，林益全適時轟出3分打點全壘打，一棒將比數逆轉成7比4。

儘管桃猿隊7局上攻下2分，將比數追成6比7，但富邦悍將立即回擊，7局下再添2分進帳，桃猿隊8局上趁著悍將隊守備失誤，跑回1分，但未能再延續攻勢，終場富邦悍將以9比7逆轉勝。

富邦悍將投手張竣龍儘管在今年選秀會落選，但富邦球團後續與張竣龍簽訂自主培訓契約，張竣龍今天在7局上7比4領先情況下上場，為生涯初登板，投0.2局被敲出1支安打，無失分，拿下中繼點。（編輯：梁君棣）1070825