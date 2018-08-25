鐵鍊綑綁殘忍砍殺　永和分屍案2嫌移送、1美籍嫌在逃

警方調查，涉案的非裔男子 Bent 和孫姓男子、死者 Ryan 皆為舊識，常有毒品交易，今年 5 月 Ryan 被警方查獲持有毒品後，近來朋友們跟 Ryan 購買毒品也都遭警方查獲，懷疑 Ryan 已轉為警方線人出賣他們，因此埋下殺機。

加拿大籍男子 Ryan 日前慘遭殺害分屍並棄置在永和中正橋旁河堤。警方追查後，逮捕 30 歲的非裔美籍男子 Ewart Odane Bent ，以及購買兇刀的 21 歲台灣籍吳姓男子，今（ 25 ）日晚間訊後依殺人罪嫌將 2 人移送新北地檢署偵辦，另名涉案的美籍孫姓男子仍在逃。

由於 2 名凶嫌與死者 Ryan 相識，知道他會在固定時間出門遛狗，本月上旬， 2 嫌以防身為由，請吳姓男子購買 2 把開山刀， 21 日晚間， 2 嫌算準 Ryan 外出遛狗時間，騎 Ubike 到河濱公園埋伏，待 Ryan 出現後，突然以鐵鍊限制他的行動，再以開山刀將他砍死，期間 Ryan 的愛犬 LULU 為護主抵抗、狂吠，也遭 2 嫌揮刀砍殺，導致 LULU 鼻子受傷，逃回 Ryan 位於永和新生街的租屋處。 2 嫌將 Ryan 砍死後，就地分屍並以預藏的塑膠袋將屍塊裝起棄置河中，隨後騎腳踏車逃逸。

警方經調閱死者手機通聯記錄後，鎖定 Bent 及孫男涉案重大，同時從案發現場找到的凶刀，查出買刀的是一名台籍吳姓男子，陸續傳喚 Bent 及吳男到案，晚間訊後依殺人罪嫌將 2 人移送新北地檢署偵辦，另名在逃的孫姓嫌犯目前正全力追緝中。



▲新北市警方偵辦加拿大男子慘遭分屍案，以刀追人，25日有重大進展，晚間將一名涉嫌購買凶刀的男性（中）與另名美籍嫌疑人移送檢方偵辦。中央社記者黃旭昇新北市攝107年8月25日

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