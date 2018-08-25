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博士後補助縮短為最多6年 科技部：有銜接配套

中央社2018/08/25 22:52
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者邱柏勝台北25日電）八大學會反對科技部限縮博士後研究員補助年限，對此科技部表示，博士後研究員6年後若想深化基礎研究，將有博士級研究人員及獨立博士後等方案銜接配套，且補助將擇優加碼。

科技部縮短博士後研究員補助為最多6年，台灣物理學會等八個學會今天發出聯合聲明，批判這項政策忽視基礎研究需求的差異性，要求科技部審慎評估。

對此，科技部自然司司長吳俊傑今晚接受中央社記者訪問時表示，科技部理解不同科學領域基礎研究的需求，也了解博士後研究是學術研究生涯中非常重要的階段，因此是站在「鼓勵」的立場，希望透過各項科研人才養成機制，以達「人盡其才」的多元發展。

吳俊傑說，科技部鼓勵博士後研究人員取得教職以及國內外研發職務，並推動產學合作計畫，例如「重點產業高階人才培訓與就業計畫（RAISE）」，這部分科技部都會優先並持續補助。

另外，若博士後研究人員尚未取得教職或研發職務，或者有意深化相關基礎科學研究，在6年補助後，科技部將有「博士級研究人員」及「獨立博士後」等方案銜接配套，且補助將擇優加碼。吳俊傑強調說，「新的title（頭銜）是正向的。」

而為因應某些大型共用設施計畫或特殊卓越計畫，需要更長期的博士級人才，除再加上2年緩衝期外，仍可由科技部計畫補助聘任為博士級研究人員，以符合實際工作，且補助完全不受影響。

科技部表示，對於科研人員的培育、延攬與留才，科技部都有完整的規劃與配套，博士級人才是使台灣科學研究產生突破式創新的重要人力資源，科技部透過博士人才多元培育方案，藉由產學研資源投入，擴大科研人才養成效益，期能吸引更多博士人才，成為提升國家競爭力的推手。

聲明有八個學會理事長代表署名，包括中國化學會、台灣物理學會、中華民國地球科學學會、中華民國地質學會、中華民國地球物理學會、中華民國海洋學會、中華民國航空測量及遙感探測學會、台灣地理資訊學會。（編輯：楊玫寧）1070825

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