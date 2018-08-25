永和分屍案兩男涉嫌送辦 檢警續追一犯嫌

新北市警方表示，案發後組專案小組，檢方指揮市警局刑警大隊、永和警分局以及協助的刑事警察局，全力投入偵辦，蒐集影像與封鎖現場採證。

加拿大籍男子顏柏萊（Ramgahan Sanjay Ryan）22日被發現遭人殺害分屍，並棄屍在新北市永和的新店溪河堤旁。男屍除頭部遭切斷，雙手及雙腿也被肢解；其他殘肢陸續被發現，今天在新店溪發現手臂與腳掌等。

（中央社記者黃旭昇新北25日電）新北市警方偵辦永和加拿大男子遭分屍案，以刀追人查獲嫌疑人美國籍男子，及涉嫌買刀提供行凶的台灣籍吳姓男子。警方依據線索交叉比對，今天晚上將兩人移送檢方偵辦，並繼續追查另一涉嫌在逃者，發布出境管制。

警方封鎖現場後，打撈相關遺體屍塊以及證物，尋獲兩把疑為行凶的開山刀。由於死者遭分屍的遺體刀痕特殊，經過比對與鑑定，認為刀子為凶刀的成分升高。

警方「以刀追人」，極力搜尋發現網路上與實體店面都有販售類似開山刀，動員人力清查，鎖定在台北市萬華區的一家五金行，並清查出涉嫌買刀的台灣籍吳姓男子於18日購買開山刀。

警方交叉比對，並依據目擊者、監視影像、通聯紀錄、衛星定位等，鎖定嫌疑人並申請拘票，循線在台北市逮獲美國籍主嫌以及負責購買開山刀的台籍吳姓男子，目前仍追緝一名疑似在逃共犯。

新北市永和警分局偵查隊長林振瑞今天晚上在市警局刑警大隊舉行記者會，簡單說明偵辦分屍案進度，晚間移送兩嫌，並繼續追查在逃嫌疑人，檢警續查行凶動機與過程。

檢警初步調查，這是一起預謀犯案。吳男與死者也熟識，購買開山刀提供非裔美籍男子主嫌犯案。他們購買凶刀後，獲悉死者的生活作息，埋伏設下死亡陷阱。

檢警調查，因死者有遛狗習慣，凶嫌在永和區河堤附近埋伏守候4天，算準死者到河堤的時間，22日在新北市永和中正橋下新店溪畔殺害後分屍。

警方說，初步調查棄屍現場就是犯案殺人與分屍現場，但是否以鐵鍊控制行動，相關細節仍要進一步釐清，當時有多少人共犯動手，有多少人旁觀。

警方並鎖定涉嫌在逃者，發布出境管制，全力追緝。警方說，今天晚上移送的兩名嫌疑人，30歲的主嫌否認犯案，21歲的吳男則承認在知名刀具店購得兩把造型特殊的開山刀給主嫌，但購買後就交付給外籍友人，不知用途。

死者在台友人不多，主嫌與死者為舊識。警方在死者通訊軟體中，發現他與多名外籍友人有爭執。

警方表示，遭移送的美國籍男子交代不清他在案發時間，手機定位就在永和地區，無法舉證去向；買刀的吳男只承認買刀，但否認涉及殺人案。

警方將兩人依殺人罪嫌移送新北地檢署偵辦，兩人被送進地檢署時都不發一語；檢警將續查行凶動機與過程，為何有如此深仇大恨，會將死者殺害後予以分屍並棄屍河堤與新店溪。（編輯：梁君棣）1070825