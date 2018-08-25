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中央社

又是差2公分 張銘煌退休之役不完美

中央社2018/08/25 23:07
中央社 運動 / NOWnews
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亞運最前線（中央社記者龍柏安雅加達25日電）4年前仁川亞運，台灣鉛球之王張銘煌只差2公分，與金牌擦身而過，今年雅加達－巨港亞運，他以18公尺98名列第5，距設定的目標又差了2公分，讓他的退休之役不完美。

張銘煌是台灣男子鉛球全國紀錄保持人，生涯共參與過3屆奧運，5屆亞運，今年亞運前1個月，他在進行肌力訓練時，造成膝蓋積水，膝蓋一度無法彎曲，靠著國家運動訓練中心的醫師幫忙，才讓他趕上今年亞運。

「其實這是我生涯最後一場的國際賽，接下來我就要退休、當教練了。」比賽結束後，張銘煌一邊抹去臉上汗水，一邊苦笑，他坦言，其實21日田徑代表隊抵達雅加達，隔天他又去找醫生報到，膝蓋再次抽水，即便如此，他仍給自己設定了最後一役的目標，「我希望可以擲出19公尺以上，達明年亞洲田徑錦標賽的參賽標準。」

既然要退休，為何又以亞錦賽參賽標準為目標，對此他解釋：「運動員總需要目標，就算達標了我也不會去比。」最後與自己的目標差了2公分，他無奈地搖搖頭說：「又是兩公分。」

4年前的仁川亞運，張銘煌被視為田徑奪金大熱門，很可惜他在決賽以19公尺97，以2公分之差，不敵沙烏地阿拉伯選手，名列銀牌，如今生涯最後一場國際賽，又以2公分之差，沒能達成目標，他灑脫地說：「我不會說有遺憾，只能說自己的最後一場國際賽，結束的不夠完美。」（編輯：梁君棣）1070825

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