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中央社

教宗訪愛爾蘭 指性侵醜聞令教會蒙羞

中央社2018/08/25 23:33
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社都柏林25日綜合外電報導）羅馬天主教教宗方濟各是39年來首位造訪愛爾蘭的教宗。他坦承教會當局沒有充分處理「令人厭惡」的神職人員性侵兒童罪行，這依舊讓天主教社群蒙羞。

路透社報導，1979年教宗若望保祿二世訪愛爾蘭時，吸引逾3/4人口爭睹風采。當地的社會環境在那之後已然轉變，加上神職人員性侵兒童醜聞讓天主教會再陷危機，教宗方濟各今天在高度緊張氣氛下到訪。

教宗在部分被害人也出席的官方接待儀式中說：「我不得不承認，應該負起保護和教育責任的愛爾蘭教會神職人員，竟爆出侵害兒童的嚴重醜聞。」

「教會當局包括主教、修會會長、神父等人沒有充分處理這些令人厭惡的罪行，引發公憤合情合理，也依舊是天主教社群的傷痛和恥辱。」

愛爾蘭1979年還是個傳統天主教國家，當時離婚與避孕在愛爾蘭都屬非法，但現在愛爾蘭已不同於以往，過去3年來選民不顧教會意願，以公投同意墮胎行為與同性婚姻。

愛爾蘭總理瓦拉德卡（Leo Varadkar）告訴教宗方濟各，敗壞愛爾蘭國家名譽的神職人員虐童案傷口沒有癒合，必須言行一致地來處理這個問題。

「抹大拉洗衣店（Magdalene Laundries）、未婚媽媽之家（Mother and Baby Homes）、工業學校、非法領養和神職人員虐童案，都是我們國家、我們社會，也是天主教教會的污點。傷口仍未癒合，要伸張正義和查明真相仍有許多工作要做，來為受害者和倖存者療傷。」（譯者：陳昱婷/核稿：何宏儒）1070825

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