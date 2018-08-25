教宗訪愛爾蘭 指性侵醜聞令教會蒙羞

（中央社都柏林25日綜合外電報導）羅馬天主教教宗方濟各是39年來首位造訪愛爾蘭的教宗。他坦承教會當局沒有充分處理「令人厭惡」的神職人員性侵兒童罪行，這依舊讓天主教社群蒙羞。

路透社報導，1979年教宗若望保祿二世訪愛爾蘭時，吸引逾3/4人口爭睹風采。當地的社會環境在那之後已然轉變，加上神職人員性侵兒童醜聞讓天主教會再陷危機，教宗方濟各今天在高度緊張氣氛下到訪。

教宗在部分被害人也出席的官方接待儀式中說：「我不得不承認，應該負起保護和教育責任的愛爾蘭教會神職人員，竟爆出侵害兒童的嚴重醜聞。」