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國人海外旅遊省機票重住宿　免費WiFi成住宿選擇關鍵

財經中心／台北報導2018/08/26 10:52
▲國人海外旅遊，重住宿省機票的習慣，和亞太其他國家不同。（圖／業者提供）
▲國人海外旅遊，重住宿省機票的習慣，和亞太其他國家不同。（圖／業者提供）

出國旅遊喜歡搭廉價航空嗎？最常選擇什麼樣的住宿環境呢？根據信用卡業者統計，台灣人搭經濟艙出國的比例達73%，比亞太其他國家高；而搭商務艙的旅客比亞太國家低4%。不過，台灣旅客喜歡住四星級以上的飯店，比例高過其他國家10%，可見國人在海外旅遊的花費重心上，「住哪裡」遠比「搭什麼艙等」重要。

Visa 所統計的2017年全球旅遊意向調查中，有過半數54%的台灣旅客在規劃海外旅行時，會選擇入住4星級以上的酒店，明顯高過亞太地區44%及全球的45%平均值。

此外，48%台灣旅客在意的是住宿花費是否符合預算，其次才是住的安全性42%。有趣的是，有34%的台灣人會關心飯店是否有免費WiFi，另外還有33%的消費者會參考住宿旅客評價。

反觀其他亞太地區遊客，只有44%人會選擇4星級以上的酒店，1至3星級酒店的選擇率高達34%，而青年旅館與民宿也有19%，甚至還有14%遊客會選擇借宿親朋好友家，和台灣遊客習慣明顯不同。

雖然國人對旅遊住宿品質比其他國家遊客更重視，但在機位選擇上就「隨和」許多了。

有73%遊客出國選擇經濟艙、20%會選擇廉航替自己省點錢，而搭商務艙的人只有6%、頭等艙更只有1%。不過亞太地區旅客中，只有66%會坐經濟艙，20%搭廉航，但有10%遊客會搭商務艙，更有4%習慣坐頭等艙的消費者，在高單價機票上的選擇比例都高於台灣旅客。

關鍵字海外旅遊國外旅遊住宿星級飯店機票艙等經濟艙
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