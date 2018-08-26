台股周線收紅　後續觀察關稅調整、人民幣匯率

上周五（24日）台股缺乏成交動能，且面臨月線反壓，呈現漲多拉回，一度失守年線，終場下跌53.78點，收在10809.35點，成交值為965.5億元，周線收紅。投信投顧業者表示，面對美中貿易議題延燒，建議投資人應逐漸習慣把中美貿易談判的反覆變化視為常態化、把雜音當正常環境，並且隨著已公布的關稅調整狀況，還有觀察人民幣匯市波動狀況作為因應判斷上的參考。

國泰標普500低波高息ETF基金經理人鄭立誠指出，美股自2009年3月9日起漲並延續至今，美股牛市已進入第9年，創下二戰以來第二長的紀錄，而日前聯準會最新公布8月會議記錄顯示美國基本面穩健，但同時又因為美國與各國貿易衝突不斷、Fed升息帶來不確定性，以及11月美國期中選舉可能造成美股後續震盪，投資人可多多留意。

國泰期貨表示，台股下半年因電子進入旺季備貨，雖然有部分企業受到中美貿易戰的影響，未來業績數字可能不如預期，但由於權值股，例如半導體或是光學鏡頭及金融股可望受惠升息，因此持續維持第3季多頭指數格局看法不變，認為台股指數上看11500點。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，近期部分資金往傳產挪移趨勢明顯，大型傳產權值股走勢相對受惠。這也反映出，隨著這段期間iPhone新機問世等題材逐步發酵，部分族群也難免面臨短線漲多獲利了結的調節壓力，進而加大盤面波動幅度。

廖哲宏指出，就外資動向來看，雖然24日外資呈現賣超20.29億元，但近一周買超逾90億元，仍屬正向。回到基本面，他認為美股表現持續正向，美國內部消費能力仍強。科技股方面包括雲端伺服器、3D感測、ASIC、5G及汽車電子等利基族群成長趨勢仍不變，在後續觀察上，則可關注人民幣走貶幅度是否再進一步擴大，以及消費性電子是否會被納入課稅清單上。

在其他投資題材面，安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，汽車產業近期受到美國對汽車相關課稅，加上原物料鋼鐵、鋁等成本已因25%稅率提升，影響今年展望表現，需持續關注基本面變化，但可留意其中具備車用電子發展題材等成長利基被錯殺或超賣的標的。