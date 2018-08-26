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政治

名家論壇》島島／柯文哲的執行力令人搖頭

文／島島2018/08/26 09:00
▲台北市長柯文哲22 日中午在臉書、 IG 舉辦線上便當會，討論延燒至今未決的大巨蛋爭議，卻未提出有力的解決方式，令人感到遺憾。（圖／翻攝自柯文哲臉書）
▲台北市長柯文哲22 日中午在臉書、 IG 舉辦線上便當會，討論延燒至今未決的大巨蛋爭議，卻未提出有力的解決方式，令人感到遺憾。（圖／翻攝自柯文哲臉書）

誰都不能否認，柯文哲能選上台北市長，媒體特別是網路的推波助瀾有很大影響。而隨著選舉將近，柯文哲不但持續網紅化，拼命的爭取選民的目光焦點，網路上所謂的「柯粉」也不斷的宣傳柯文哲的政績和執行力，將不利柯文哲的消息一律打為「柯黑」的造謠（究竟是單純的柯粉還是網軍，相信大家心中自有判斷），但事實真如同這些文宣說的這麼好嗎？恐怕本月17、18日天母棒球場的淹水乃事實勝於雄辯了。

根據各家媒體報導，在本月的17日，原本預計的中信兄弟與統一獅之戰，下雨使得球場淹水，不但排水過慢讓水淹進記者室，連球員休息室都無法倖免，球員只能赤腳扛著所有裝備狼狽離開休息室到其他地方熱身。而禍不單行不僅於此，在18日又因排水不佳而推遲比賽，讓球隊球員和球迷困擾不已。

上述的事實，網路上的「柯粉」們果然用前幾任市長來進行護航，可是「柯粉」們滿嘴「前朝遺毒」時，卻假裝遺忘當初為了世大運棒球賽，柯市政府花了一億兩千萬整修，而現在這個血淋淋的淹水結果恐怕讓人質疑，錢究竟花到哪裡去了？

對此柯市政府的反應真是讓人心寒，台北市政府體育局局長李再立視察天母棒球場後表示：「之前整修所花費的1億2千萬元是用在改善座位方面，與建築物本體無關，建築物本身沒有太大問題，只是因為瞬間暴雨才造成這麼嚴重的積水情況。」又說「未來經過評估後考慮加裝防水閘門」，如此避重就輕的回答，真的能讓球迷和選民滿意嗎？對此「柯粉」們卻急忙裝死扯開話題。

很快媒體加碼爆料，根據聯合報在17日報導，原來自上次世大運結束後，天母棒球場就缺乏經費與人力管理，狀況不斷，只是一直非媒體和網民的焦點，直到這次真的淹大水才一舉曝露出來罷了。風光一時之後就棄之敝屣的態度和作法，就是柯文哲和柯粉所謂的「執行力」嗎？

相信聰明的選民還沒忘記，當初柯文哲上任前主打的五大弊案，之後改口成五大案，最後不是都草草落幕或毫無成果繼續拖宕，其中最大也最受人關注的遠雄巨蛋案，數年過去了，柯文哲在22日臉書上又替自己辯護，遺憾的是直播內容毫無新意重複本案是「前朝遺毒」外，最後又自嘲本案讓自己「食不下嚥」，並坦承後悔當初跟遠雄打口水戰，完全看不到柯文哲的執行力和具體解決問題方式，這樣的回答絕對不是柯文哲標榜自我嚴以律己該有的行為吧。

隨著選舉越來越近，相信選民們都會睜大眼睛，嚴格的檢視每一個候選人，而柯文哲效應究竟能持續到什麼時候，是否只是「柯粉」們建構的虛幻，會不會隨著這次選舉結果消散？大家拭目以待。大家尤其要注意的是，柯文哲在2014年高舉的進步價值，經過這四年，已經幾乎蕩然全無，看看這回推出的柯P認同卡連停車收費這種低階政見也列進去，實在令人哭笑不得。

●作者：島島／資深政治評論家

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

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關鍵字名家論壇柯文哲大巨蛋爭議天母棒球場淹水世大運棒球賽
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