蔡英文搭雲豹車進淹水區　洪孟楷批：史上最傲慢勘災

洪孟楷 25 日晚間在臉書發文指出，連日大雨，蔡英文南下嘉義勘災，卻是坐在高人好幾等的雲豹車上由眾人簇擁前進，又是揮手、又是張望的，除了讓媒體拍攝畫面外，實在不知道對災民們有什麼幫助。而網路上瘋傳現場民眾直播畫面，大罵總統作秀、無法苦民所苦，「如此大排場，堪稱史上最傲慢的勘災！」對比蔡英文上午才再次重申要「謙卑謙卑再謙卑」，根本是最大諷刺。

連日豪雨讓中南部傳出許多淹水災情，總統蔡英文 25 日南下嘉義勘災，卻搭著雲豹裝甲車前往淹水區，遭災民當面怒嗆「總統下來走！」對此，國民黨發言人洪孟楷在臉書發文痛批，蔡英文上午才說謙卑，下午卻坐雲豹車視察災區，根本就是「史上最傲慢的勘災！」

洪孟楷表示，看在災民眼裡，蔡英文不到現場還好，至少大家都忙著清理家園，但正因為總統到場視察，維安、警力全部動員，還跟著記者、開道車等，都造成民眾清理家園的困擾，「而坐上雲豹車視察，更像足了花車遊行上的選美小姐，敢問蔡總統到底是勘災？還是遊行？到底是如何白癡的幕僚，才會建議老闆在鏡頭前作如此白痴的舉動。難道認為災民這時看到坐在雲豹車上的蔡英文，會開心得起來嗎？」

洪孟楷指出，嘉義縣長期由綠營執政，但此次大雨卻淹水 3 天不退，民眾可以冷靜思考一下，過去 10 多年來，在綠營執政下治水有沒有改善？投入了龐大經費，結果到底是變好還是變差？是真的有在做事還是出事了來作秀？「而蔡英文這次的表現，絕對可以列入最差公關示範教材，一下子轉移了人民對賴清德的憤怒！史上最傲慢，當之無愧！」

對於外界批評，總統府發言人黃重諺 25 日晚間澄清，表示網傳影片是總統與媒體搭車前往勘察點畫面，隨後便涉水探訪及採訪，且勘災期間總統一行全程都穿著雨鞋，何來規避涉水問題，這類斷章取義的刻意操作，既不健康，也不應該。



▲洪孟楷臉書全文。（圖／翻攝自臉書「洪孟楷-為您發聲、聲聲不息」 , 2018.08.25）