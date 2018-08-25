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中央社

教宗會晤愛爾蘭性侵及收容機構受害人

中央社2018/08/26 04:33
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社都柏林25日綜合外電報導）梵蒂岡發言人表示，天主教教宗方濟各（Pope Francis）今天於走訪愛爾蘭的頭一天，會晤遭神職人員性侵及教會收容機構虐待的8名愛爾蘭受害人，時間長達90分鐘。

路透社報導，這是自1979年以來羅馬天主教教宗首度造訪愛爾蘭。會晤教宗的人員包括兩名主要維權人士柯林斯（Marie Collins）和芮孟（Paul Redmond）。部分受害人希望教宗會見這類維權人士，認為他們將會當面質疑教宗，有關梵蒂岡在這類醜聞中扮演的角色。

芮孟是在教會經營的愛爾蘭其中一所「母嬰之家」（Mother and Baby Homes）誕生，出生17天就被收養。他在聲明中表示，與教宗的會晤真摯且優雅，教宗對在收容機構發生的種種不幸致歉。

美聯社報導，會晤教宗的部分愛爾蘭受害人，於年幼時被強制收養，因為他們是單親媽媽所生或居住在愛爾蘭惡名昭彰的「母嬰之家」。

他們今天發表聲明，敦促教宗公開表明，他們的母親沒犯任何錯，並鼓勵教會和他們和解。他們表示，教宗代表天主教會致歉。

在母嬰之家出生17天就被送去收養的芮孟敦促教宗，公開要求經營母嬰之家的天主教修女會為所招致的創傷負起責任、道歉並支付和解調查所需費用。

母嬰之家受害者聯盟估計，有10萬單親媽媽遭強制與新生兒分離，高達6000名嬰兒在母嬰之家夭折。1070826

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