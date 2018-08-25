教宗會晤愛爾蘭性侵及收容機構受害人

（中央社都柏林25日綜合外電報導）梵蒂岡發言人表示，天主教教宗方濟各（Pope Francis）今天於走訪愛爾蘭的頭一天，會晤遭神職人員性侵及教會收容機構虐待的8名愛爾蘭受害人，時間長達90分鐘。

路透社報導，這是自1979年以來羅馬天主教教宗首度造訪愛爾蘭。會晤教宗的人員包括兩名主要維權人士柯林斯（Marie Collins）和芮孟（Paul Redmond）。部分受害人希望教宗會見這類維權人士，認為他們將會當面質疑教宗，有關梵蒂岡在這類醜聞中扮演的角色。

芮孟是在教會經營的愛爾蘭其中一所「母嬰之家」（Mother and Baby Homes）誕生，出生17天就被收養。他在聲明中表示，與教宗的會晤真摯且優雅，教宗對在收容機構發生的種種不幸致歉。