黃佳瑋扛亞運主戰捕手 對韓配球有策略

亞運最前線（中央社記者謝靜雯雅加達26日電）亞運中華成棒隊捕手黃佳瑋，4年前因傷錯過亞運，今年扛起主戰重責，今天首戰對上南韓隊，黃佳瑋對職棒明星組成的南韓隊打線有策略，不畏強投如雲：「比他們強的都打過。」

黃佳瑋2014年仁川亞運原本有機會披上國家隊戰袍，但因傷錯過，他坦言很可惜，今年再被選入亞運代表隊，感覺不太一樣，這次以業餘社會隊球員為主體，大家彼此熟悉，「互相學習的感覺比較多」。

黃佳瑋在先前荷蘭哈連盃棒球邀請賽打擊調整得不錯，總計8場先發23打數敲出10支安打，包括3支二壘打，貢獻2分打點，打擊率4成35，赴印尼之前最後一場交流賽也有開轟，他表示打擊教練克魯茲的加入為球隊打擊帶來不同的養份，「技術上面其實大同小異，不同的是信心，他給我們很大的信心鼓勵」。