美友台重量級參議員馬侃辭世 享壽81歲

（中央社記者江今葉華盛頓25日專電）美國聯邦參議院軍事委員會主席馬侃，今天因腦癌在亞利桑那州辭世，享壽81歲。馬侃向來友台，總統府秘書長陳菊日前隨總統蔡英文出訪時，亦曾轉達蔡總統對他的問候。
馬侃（John McCain）是參議院重量級議員，曾在2008年代表共和黨角逐總統，不幸敗給民主黨候選人歐巴馬。
馬侃家族是美國知名的海軍世家，父親曾任美軍太平洋司令部指揮官，祖父是二戰時期美軍指揮官，馬侃本人也在越戰時擔任美國海軍飛行員，並遭俘擄、拘禁達5年多時間，是美國知名的越戰英雄。
為表彰他的成就，美國海軍7月時，將飛彈驅逐艦馬侃號（USS John S. McCain）冠上馬侃祖孫三代之名。剛經參眾兩院通過，並由總統川普簽署的2019財政年度國防授權法案，亦是以馬侃命名，以感謝他長年對美軍的支持。
馬侃在去年年中確診罹患侵襲性膠質母細胞瘤（glioblastoma），為了治療，他多半留在亞利桑那州，公開活動也大幅減少。家屬24日宣布他停止接受治療後，今天辭世，未能在29日歡慶82歲生日。
除了終身對美軍的奉獻與支持外，馬侃也一直是美國國會最挺台灣的議員之一，多次在國會殿堂為台灣發聲。
陳菊日前訪問亞利桑那州鳳凰城與僑胞會晤時，曾轉達蔡總統對馬侃的問候。陳菊當時表示，馬侃在美國國會輩分與聲望崇高，且與台灣有深厚淵源，對台灣政府相當支持，走訪鳳凰城主要是向馬侃致意，但獲悉他的身體狀況不便會客，改以鮮花與信件慰問。（編輯：屈享平）1070826