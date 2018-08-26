美友台重量級參議員馬侃辭世 享壽81歲

（中央社記者江今葉華盛頓25日專電）美國聯邦參議院軍事委員會主席馬侃，今天因腦癌在亞利桑那州辭世，享壽81歲。馬侃向來友台，總統府秘書長陳菊日前隨總統蔡英文出訪時，亦曾轉達蔡總統對他的問候。

馬侃（John McCain）是參議院重量級議員，曾在2008年代表共和黨角逐總統，不幸敗給民主黨候選人歐巴馬。

馬侃家族是美國知名的海軍世家，父親曾任美軍太平洋司令部指揮官，祖父是二戰時期美軍指揮官，馬侃本人也在越戰時擔任美國海軍飛行員，並遭俘擄、拘禁達5年多時間，是美國知名的越戰英雄。