NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈蔡英文澄清：不是被災民嗆才下來走還軍公教待遇　林濁水：效法連勝文遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
中央社

馬侃以雷根為標竿樹立典範 支持台灣堅定反共

中央社2018/08/26 09:17
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社記者鄭崇生華盛頓25日專電）美國聯邦參議員馬侃今天不敵罕見腦癌辭世。馬侃自許為「雷根的共和黨人」，一生為原則與價值奮戰，留下令人尊崇的典範，而他長期以來友台立場鮮明，也讓台灣銘記於心。

馬侃（John McCain）對抗侵襲性膠質母細胞瘤（glioblastoma）一年多後病逝，享壽81歲。他的家人8月24日宣布，由於病情發展及無法遏止的老化，馬侃秉持堅強意志，決定停止接受治療。

這位越戰老兵過去有打敗皮膚癌的病史，而這次勇於面對生命旅程走向終點，美國媒體形容，這是馬侃「英雄的戰鬥」。

對抗病魔不放棄，勇於面對，在他生前的紀錄片及回憶錄中就已表達。馬侃說：「我盡己所能（對抗病魔），但我清楚沒人能長生不老；也許我還有5年，因科學進步，延長我的生命…又或者在你們聽到我這段聲音時，我已走了…。」

馬侃前辦公室主任薩爾特（Mark Salter）和馬侃同寫他生前最後一本回憶錄「波濤洶湧」（TheRestless Wave，暫譯），薩爾特指出，書名來自一首海軍詩歌，正映照出身海軍的馬侃。他形容，馬侃就是個「停不下來的男人」（restless man），「只有上帝能讓他放慢速度」。

薩爾特5月受訪時不願說回憶錄是馬侃的「最後遺言」，當時的馬侃，仍堅持不懈地與病魔奮戰，而在真實的殺戮戰場上，他則展現愛國心與勇氣。

馬侃出身海軍名將世家，他的父親及祖父都是海軍四星上將，他在越戰期間因所駕駛的軍機遭擊落被俘，越共將他關進惡名昭彰的「火爐監獄」。由於馬侃父親時任美軍太平洋司令部司令，越共知情後原本願意釋放馬侃，但他堅持所有美軍戰俘都要獲釋遭拒，後來飽受酷刑，仍拒絕提供北越情報，關押5年才返美。

馬侃回到美國後，成為受注目的英雄，為重返飛行行列，他忍受物理治療的痛苦，軍旅生涯尾聲時，和第一任妻子謝柏（Carol Shepp）離婚，再娶小他18歲的現任妻子辛蒂．馬侃（Cindy McCain）。

他於1983年踏入政壇，成為亞利桑那州選出的聯邦眾議員，並於1987年接替友台的保守派大老高華德（Barry Goldwater）成為聯邦參議員。馬侃在世時，是國會中少數有越戰經驗的議員。

由於家庭背景與個人經歷，馬侃反共立場堅定，不但他自己長期以來友台立場鮮明，連他高齡已106歲的母親萊特（Roberta Wright）位於華府的住宅，就在舊的中國駐美大使館附近，她每逢雙十節還堅持在住家外高掛中華民國國旗。

馬侃2016年在總統蔡英文上任後沒多久就訪台，而擔任參院軍事委員會主席的他，多年來也在「國防授權法」中推動支持台灣增進防禦能力的多項條款。

馬侃堅定捍衛保守派價值觀，他在回憶錄中勇於坦承自己過去支持美國入侵伊拉克、相信海珊有大規模殺傷性武器的決定是個錯誤，「我該承擔指責」；正直的他，絕非黨同伐異之人，讓人印象最深的就是2008年與前總統歐巴馬角逐白宮寶座時，他在自己的造勢場合上為歐巴馬辯護。

馬侃聽聞支持者質疑歐巴馬不是美國人、甚至與恐怖分子有關聯，他搶下麥克風說，雖然自己和歐巴馬的許多政策立場不同，但「我尊重歐巴馬，他是個正人君子、愛家的男人」，更駁斥歐巴馬不是美國人的說法，馬侃在零星噓聲下不忘教育支持者，立場不同的人也應受尊重，「這才是美國政治該有的樣子」。

馬侃的談話，對照美國的政治現狀，就不難理解他為何在回憶錄中強調自己是「雷根的共和黨人」、而不是「茶黨式或布萊巴特式的共和黨人」，儘管沒點名美國總統川普，但他和力挺川普的極右翼民粹派輿論代表布萊巴特新聞網，絕非同類，他在生前更已告知白宮，不要川普參加他的喪禮，而期盼副總統彭斯出席。

他在回憶錄中說，盼自己離開前能看到美國人重新認識彼此，「大家的共同點多過分歧」，儘管政治紛擾日盛，「但美國仍有卓越的傳統，且有責任奉行」。

原本8月29日要過82歲生日的馬侃，現在已然安息，不論他生前是否看到美國重現求同存異的包容心，他留給美國社會的精神，及對台灣的支持，會讓世人銘記於心。（編輯：林憬屏\紀錦玲）1070826

西南氣流影響 29日前南台...政壇威望高 馬侃晚年卻與...

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan