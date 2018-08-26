馬侃以雷根為標竿樹立典範 支持台灣堅定反共

這位越戰老兵過去有打敗皮膚癌的病史，而這次勇於面對生命旅程走向終點，美國媒體形容，這是馬侃「英雄的戰鬥」。

馬侃（John McCain）對抗侵襲性膠質母細胞瘤（glioblastoma）一年多後病逝，享壽81歲。他的家人8月24日宣布，由於病情發展及無法遏止的老化，馬侃秉持堅強意志，決定停止接受治療。

（中央社記者鄭崇生華盛頓25日專電）美國聯邦參議員馬侃今天不敵罕見腦癌辭世。馬侃自許為「雷根的共和黨人」，一生為原則與價值奮戰，留下令人尊崇的典範，而他長期以來友台立場鮮明，也讓台灣銘記於心。

對抗病魔不放棄，勇於面對，在他生前的紀錄片及回憶錄中就已表達。馬侃說：「我盡己所能（對抗病魔），但我清楚沒人能長生不老；也許我還有5年，因科學進步，延長我的生命…又或者在你們聽到我這段聲音時，我已走了…。」

馬侃前辦公室主任薩爾特（Mark Salter）和馬侃同寫他生前最後一本回憶錄「波濤洶湧」（TheRestless Wave，暫譯），薩爾特指出，書名來自一首海軍詩歌，正映照出身海軍的馬侃。他形容，馬侃就是個「停不下來的男人」（restless man），「只有上帝能讓他放慢速度」。

薩爾特5月受訪時不願說回憶錄是馬侃的「最後遺言」，當時的馬侃，仍堅持不懈地與病魔奮戰，而在真實的殺戮戰場上，他則展現愛國心與勇氣。

馬侃出身海軍名將世家，他的父親及祖父都是海軍四星上將，他在越戰期間因所駕駛的軍機遭擊落被俘，越共將他關進惡名昭彰的「火爐監獄」。由於馬侃父親時任美軍太平洋司令部司令，越共知情後原本願意釋放馬侃，但他堅持所有美軍戰俘都要獲釋遭拒，後來飽受酷刑，仍拒絕提供北越情報，關押5年才返美。

馬侃回到美國後，成為受注目的英雄，為重返飛行行列，他忍受物理治療的痛苦，軍旅生涯尾聲時，和第一任妻子謝柏（Carol Shepp）離婚，再娶小他18歲的現任妻子辛蒂．馬侃（Cindy McCain）。

他於1983年踏入政壇，成為亞利桑那州選出的聯邦眾議員，並於1987年接替友台的保守派大老高華德（Barry Goldwater）成為聯邦參議員。馬侃在世時，是國會中少數有越戰經驗的議員。

由於家庭背景與個人經歷，馬侃反共立場堅定，不但他自己長期以來友台立場鮮明，連他高齡已106歲的母親萊特（Roberta Wright）位於華府的住宅，就在舊的中國駐美大使館附近，她每逢雙十節還堅持在住家外高掛中華民國國旗。

馬侃2016年在總統蔡英文上任後沒多久就訪台，而擔任參院軍事委員會主席的他，多年來也在「國防授權法」中推動支持台灣增進防禦能力的多項條款。

馬侃堅定捍衛保守派價值觀，他在回憶錄中勇於坦承自己過去支持美國入侵伊拉克、相信海珊有大規模殺傷性武器的決定是個錯誤，「我該承擔指責」；正直的他，絕非黨同伐異之人，讓人印象最深的就是2008年與前總統歐巴馬角逐白宮寶座時，他在自己的造勢場合上為歐巴馬辯護。

馬侃聽聞支持者質疑歐巴馬不是美國人、甚至與恐怖分子有關聯，他搶下麥克風說，雖然自己和歐巴馬的許多政策立場不同，但「我尊重歐巴馬，他是個正人君子、愛家的男人」，更駁斥歐巴馬不是美國人的說法，馬侃在零星噓聲下不忘教育支持者，立場不同的人也應受尊重，「這才是美國政治該有的樣子」。

馬侃的談話，對照美國的政治現狀，就不難理解他為何在回憶錄中強調自己是「雷根的共和黨人」、而不是「茶黨式或布萊巴特式的共和黨人」，儘管沒點名美國總統川普，但他和力挺川普的極右翼民粹派輿論代表布萊巴特新聞網，絕非同類，他在生前更已告知白宮，不要川普參加他的喪禮，而期盼副總統彭斯出席。

他在回憶錄中說，盼自己離開前能看到美國人重新認識彼此，「大家的共同點多過分歧」，儘管政治紛擾日盛，「但美國仍有卓越的傳統，且有責任奉行」。

原本8月29日要過82歲生日的馬侃，現在已然安息，不論他生前是否看到美國重現求同存異的包容心，他留給美國社會的精神，及對台灣的支持，會讓世人銘記於心。（編輯：林憬屏\紀錦玲）1070826