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政壇威望高 馬侃晚年卻與川普形同水火

中央社2018/08/26 09:24
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社華盛頓25日綜合外電報導）重量級美國參議員馬侃病逝，享壽81歲。馬侃出身海軍世家，打過越戰並當了6任亞利桑那州聯邦參議員，2008年代表共和黨角逐總統失利，晚年卻與同黨籍的總統川普勢同水火。

馬侃（John McCain）1936年8月29日出生於巴拿馬運河區的「可可索羅海軍航空站」（Coco Solo NavalAir Station），當時運河區仍是美國領地。馬侃是家中3個孩子的老二，父親與祖父均官拜海軍上將，父親還曾被升任指揮太平洋的美國海軍部隊。

童年與青少年時期的馬侃隨家人在美國與海外的海軍基地奔波，長大後也追隨父祖步伐，1958年自海軍學院畢業，1960年又從飛行學校畢業。

越戰爆發後，馬侃志願擔任作戰職務，駕機從航艦起飛低空轟炸北越。1967年7月29日，馬侃的A-4天鷹攻擊機遭航艦大火波及，爆炸與起火造成134人罹難，馬侃受傷但逃過一劫。

馬侃1967年10月26日執行他第23趟飛行任務，在轟炸北越首都河內時遭擊落，摔斷雙臂與一條腿並遭俘，被關入美軍暱稱為「河內希爾頓」的火爐（Hoa Loa）監獄。後來馬侃在不同監獄共被關5年半，期間不斷遭毆打、刑求，直到1973年3月才與其他美軍戰俘一同獲釋，後來獲頒銀星、銅星、紫心等勳章。

馬侃是1977年開始與政壇接觸，當時他被指派擔任參議院的海軍聯絡官，他1982年11月首度參選聯邦眾議員，就因越戰事蹟輕鬆當選；1986年久任亞利桑那州的共和黨參議員高華德（Barry Goldwater）退休，馬侃接棒當選參議員。無論在參眾兩院，馬侃都是一名敢於質疑自家共和黨的保政派政治人物，勇於挑戰黨內正統性的他，也搏得「獨行俠」的美譽。

1999年，馬侃與小布希角逐共和黨內總統初選，2000年5月馬侃自知不敵，轉而支持小布希，2004年又支持小布希連任。

馬侃2007年4月再次角逐白宮大位，這次終獲共和黨提名，但他卻找了有爭議的阿拉斯加州長培林（Sarah Palin）當副手而失色，最後不敵趁勢崛起的民主黨候選人歐巴馬。

過去向來會支持黨內總統提名人的馬侃，2016年卻發現與川普格格不入。馬侃批評川普煽動黨內瘋狂，川普則在競選期間譏馬侃因被俘才成為越戰英雄，還說「我喜歡沒有被俘虜過的人」。馬侃對川普一直支持得不甘不願，等媒體揭發川普一捲2005年對女性的猥褻談話錄音後，終於不再支持。

川普上任後身陷通俄疑雲，馬侃在擔任參議院軍事委員會主席時就盯上俄國干預大選一事，他也明確支持情報單位認為俄國企圖干擾大選結果，且對川普與俄國總統蒲亭交好感到不悅。

2017年7月底，馬侃在動完清除腦部血塊手術還不到2週就返回參議院，對川普與自家共和黨要廢除歐記健保投下反對票；同年11月參議院共和黨尋求推動稅改，馬侃這次終於願支持自家共和黨，卻又因病情惡化，無緣參與稅改法案最終版的表決。

馬侃有過兩段婚姻。1965年7月他與模特兒謝柏（Carol Shepp）結婚，還收養了謝柏與前夫的2個小孩，1966年與謝柏生下女兒席德妮（Sidney）。馬侃1980年4月與謝柏離婚。

馬侃與現任妻子辛蒂．魯．韓斯萊（Cindy LouHensley）於1979年在夏威夷相識，當時馬侃尚未離婚，但已與謝柏分居。馬侃與韓斯萊1980年5月結婚，育有3名子女，1993年另領養一名當時才2歲的孟加拉孤兒為他們的女兒。（譯者：陳亦偉/核稿：蔡佳敏）1070826

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