NBA／魔獸為何顛沛流離　昔日恩師給出答案

Van Gundy在節目中指出，目前每支球隊都希望中鋒能防守擋拆、保護籃框、並抓下籃板球，進攻端則是要求他們掩護，並幫助後衛打擋拆。如果Howard願意，他仍能把這些事情做得很好，但是要他調整心態卻不容易。

NBA明星中鋒「魔獸」Dwight Howard(霍華德)上一季打出近年最佳表現，但是季末依舊被黃蜂送走，也讓不少人認為Howard已經不適合在這個小球時代裡打球。不過昔日恩師Stan Van Gundy則是認為，Howard仍是聯盟最佳中鋒之一，但他必須改變自己的心態。

「問題是這些球員都想要更多，他們希望能回到低位進攻，打出屬於傳統中鋒的比賽。我理解這一點。你是個出色的球員，你會希望展示自己，但是比賽已經變了。這種轉變對於中鋒來說很困難。我並不覺得如今比賽已經拋棄了他們，因為這些球員依然效率很高。他們只是很難調整過來，他們只是難以適應、並享受人們希望他們扮演的角色。」Van Gundy如此說道。

Van Gundy點出了問題的核心：NBA改變了，Howard擁有比Clint Capela更好的護框及終結能力，但他卻仍希望像Shaquille O'Neal或Kareem Abdul-Jabbar一樣打球。可是隨著區域聯防被准許，以及三分球的盛行，比賽已經發生了變化，ㄧ樣的在禁區單打只會傷害到球隊。

Anthony Davis和Karl-Anthony Towns這種機動性高的長人目前正當紅，他們具備投射能力，並且不需要持球，能夠很好的作為外線明星球員的最佳副手。

Howard的身體素質理應成為一名出色的擋拆球員，但他無法理解比賽的演變以及球隊需要他貢獻什麼，執迷不悟的想在低位展示自己的統治力，不僅讓他效率低下，還讓其變成更衣室裡不受歡迎的人物。

現在，他來到了華盛頓，一個同樣需要他大量擋拆和掩護的球隊，命運再次拋給了他同樣的問題，而Howard必須再次做出回應。