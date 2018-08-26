美警告敘利亞動用化武將出重手 俄：勿魯莽行事

俄羅斯新聞社報導，雷雅布可夫說：「我們聽到華府祭出最後通牒…這不會影響我們持續執行政策，徹底剷除敘利亞恐怖主義中心，讓這個國家回歸正常生活的決心。」

俄羅斯新聞社（RIA）指出，俄羅斯副外長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）今天表示：「我們警告美國人及其盟友，勿在敘利亞添新一樁魯莽行徑。」

（中央社莫斯科25日綜合外電報導）美國國家安全顧問波頓（John Bolton）曾說，敘利亞政府若對伊德利布區使用化學武器，華府將可能出重手回應。俄羅斯一名高階官員今天警告，美國勿在敘利亞「魯莽」行事。

路透社報導，伊德利布區（Idlib）是流離失所的敘利亞平民、反抗分子及勢力龐大的聖戰分子避難之地，本月遭到敘國政府空襲及炮轟，這波攻勢可能是敘國政府軍全面進攻的前奏。

俄羅斯本週稍早向土耳其當局提議解決伊德利布局勢問題的方式。伊德利布位於敘利亞西北部，與土耳其接壤。

土耳其支持伊德利布區的若干反抗組織，並在當地設立十幾個軍事觀察站，以避免遭到忠於敘利亞總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）的部隊攻擊。俄羅斯支持阿塞德政權。

敘利亞外交部長莫倫（Walid al-Moualem）擬於本月底訪問莫斯科。（譯者：鍾佑貞/核稿：鄭詩韻）1070826