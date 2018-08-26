布萊恩配音親愛的籃球 台中動畫影展全台首映

（中央社記者江佩凌台北26日電）台中國際動畫影展10月登場，在首波宣布的觀摩片單中，包括奪下今年奧斯卡最佳動畫短片，由NBA傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）配音的「親愛的籃球」，會在動畫影展台灣首映。
台中動畫影展（TIAF）新聞稿指出，今年主題為「奇幻與真實」，影展特別規劃「東方奇幻」、「拉丁魔幻」和「真實再現」3個單元，帶領觀眾穿梭在奇幻與現實的動畫世界中。
奇幻動畫片單包括融合韓國民間傳說和山水畫風的韓國動畫「月光宮殿」（Lost in the Moonlight），以及入選安錫動畫影展競賽單元的巴西動畫「勇闖鳥世界」（Tito and the Birds），描述小男孩「提多」為了治療怪病，並尋找失蹤的父親而踏上旅程。
紀錄片單元部分，則邀請入圍坎城影展影評人週的「戰地記者之死」（Chris the Swiss），以及影響提姆波頓（Tim Burton）、山村浩二等導演的知名電影大師卡雷爾茲曼的紀錄片「電影冒險家卡雷爾茲曼」（Film Adventurer Karel Zeman）。而勇奪今年奧斯卡最佳動畫短片的「親愛的籃球」（Dear Basketball），也將在動畫影展台灣首映。
台中動畫影展表示，布萊恩2015年寫下了「親愛的籃球」宣布退休，2年後導演葛連基恩（Glen Keane）將文章改編為同名動畫，除了邀請布萊恩親自配音外，並找來金獎配樂約翰威廉斯（John Williams）跨刀，也讓布萊恩成為史上第一位NBA球星拿下奧斯卡最佳動畫短片的人物。
2018台中國際動畫影展10月11日至10月16日舉行，在台中站前秀泰影城S2館與台中凱擘影城登場，有關更多影展片單及周邊活動詳情，可鎖定台中國際動畫影展官方網站及臉書粉絲頁。（編輯：陳怡璇）1070826