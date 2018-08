布萊恩配音親愛的籃球 台中動畫影展全台首映

(中央社記者江佩凌台北26日電)台中國際動畫影展10月登場,在首波宣布的觀摩片單中,包括奪下今年奧斯卡最佳動畫短片,由NBA傳奇球星布萊恩(Kobe Bryant)配音的「親愛的籃球」,會在動畫影展台灣首映。

台中動畫影展(TIAF)新聞稿指出,今年主題為「奇幻與真實」,影展特別規劃「東方奇幻」、「拉丁魔幻」和「真實再現」3個單元,帶領觀眾穿梭在奇幻與現實的動畫世界中。

奇幻動畫片單包括融合韓國民間傳說和山水畫風的韓國動畫「月光宮殿」(Lost in the Moonlight),以及入選安錫動畫影展競賽單元的巴西動畫「勇闖鳥世界」(Tito and the Birds),描述小男孩「提多」為了治療怪病,並尋找失蹤的父親而踏上旅程。