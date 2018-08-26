小英坐裝甲車勘災「揮手當拜票」？宅神諷：嫌丐幫不夠多

綜合媒體報導，連日大雨，蔡英文南下嘉義勘災，但卻坐在雲豹車上揮手燦笑，這樣的景象令現場民眾感到不滿，甚至有人直接當面怒嗆道：「總統下來走！」畫面曝光後，許多網友也不禁痛罵：「總統作秀！」

連日豪雨讓中南部傳出許多淹水災情，總統蔡英文 25 日南下嘉義勘災，卻搭著雲豹裝甲車前往淹水區，遭災民當面怒嗆：「總統下來走！」對此，宅神朱學恒在臉書 PO 文酸道：「你看到災民揮手笑成那樣...嫌丐幫不夠多嗎？」

對此，朱學恒昨（25）日晚間在臉書 PO 文狠酸：「天災雨真得下太大不怪你，勘災坐甲車也有維安考量不怪你，但你看到災民揮手笑成那樣，攝影官還站高高那麼張揚是在演哪齣？嫌丐幫不夠多嗎？」



▲蔡英文總統南下嘉義勘災，卻引來不滿聲浪，宅神朱學恒也在臉書 PO 文酸道：「你看到災民揮手笑成那樣...嫌丐幫不夠多嗎？」（圖／翻攝自臉書 , 2018.8.26）

許多網友看了後，也紛紛留言表示：「她真的把勘災當成在輔選欸」、「可能以為連任了在謝票」、「人家第一次坐雲豹勘災，忍不住樂開懷，不行嗎」、「面對民進黨，災民只能低著頭，謙卑謙卑再謙卑」、「真的看了一肚子火！」