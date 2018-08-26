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即時跑馬燈蔡英文澄清：不是被災民嗆才下來走還軍公教待遇　林濁水：效法連勝文遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
政治

小英坐裝甲車勘災「揮手當拜票」？宅神諷：嫌丐幫不夠多

編輯中心／綜合報導2018/08/26 09:47
▲總統蔡英文（中）25 日赴嘉義勘災，一開始卻搭著雲豹裝甲車前往淹水區，遭災民當面怒嗆：「總統下來走！」（資料圖片）中央社記者黃國芳攝 107 年 8 月 25 日
▲總統蔡英文（中）25 日赴嘉義勘災，一開始卻搭著雲豹裝甲車前往淹水區，遭災民當面怒嗆：「總統下來走！」（資料圖片）中央社記者黃國芳攝 107 年 8 月 25 日

連日豪雨讓中南部傳出許多淹水災情，總統蔡英文 25 日南下嘉義勘災，卻搭著雲豹裝甲車前往淹水區，遭災民當面怒嗆：「總統下來走！」對此，宅神朱學恒在臉書 PO 文酸道：「你看到災民揮手笑成那樣...嫌丐幫不夠多嗎？」

綜合媒體報導，連日大雨，蔡英文南下嘉義勘災，但卻坐在雲豹車上揮手燦笑，這樣的景象令現場民眾感到不滿，甚至有人直接當面怒嗆道：「總統下來走！」畫面曝光後，許多網友也不禁痛罵：「總統作秀！」


總統蔡英文（中）25 日赴嘉義勘災，一開始卻搭著雲豹裝甲車前往淹水區，遭災民當面怒嗆：「總統下來走！」（圖／取自蔡總統臉書）中央社記者葉素萍傳真 107 年 8 月 25 日

對此，朱學恒昨（25）日晚間在臉書 PO 文狠酸：「天災雨真得下太大不怪你，勘災坐甲車也有維安考量不怪你，但你看到災民揮手笑成那樣，攝影官還站高高那麼張揚是在演哪齣？嫌丐幫不夠多嗎？」


蔡英文總統南下嘉義勘災，卻引來不滿聲浪，宅神朱學恒也在臉書 PO 文酸道：「你看到災民揮手笑成那樣...嫌丐幫不夠多嗎？」（圖／翻攝自臉書 , 2018.8.26）

許多網友看了後，也紛紛留言表示：「她真的把勘災當成在輔選欸」、「可能以為連任了在謝票」、「人家第一次坐雲豹勘災，忍不住樂開懷，不行嗎」、「面對民進黨，災民只能低著頭，謙卑謙卑再謙卑」、「真的看了一肚子火！」

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小英坐雲豹勘災！網：鐵票倉恐變天小英勘災引震怒！張善政點出主因

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