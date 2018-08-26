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中央社

陳偉殷10次三振優質先發 第5勝在望

中央社2018/08/26 09:46
中央社 運動 / NOWnews
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（中央社記者江今葉華盛頓25日專電）效力馬林魚的台灣左投陳偉殷今天主投6局，送出10次三振，沒讓對手得分，退場時馬林魚以1比0暫時領先，陳偉殷以勝投候選人之姿下場休息，本季第5勝在望。

儘管一開局就被勇士隊一棒小阿庫尼亞（RonaldAcuna Jr.）擊出一壘安打，但陳偉殷並未因此亂了陣腳，很快就以10球輕鬆解決後面3名打者。2局上更是連續送出2個三振。後來雖因隊友瑞德爾（JT Riddle）失誤，讓打者站上一壘，但陳偉殷仍未讓對手繼續攻占壘包，快速結束2局上。

3局上，陳偉殷先以三振解決第一名打者，雖然後來又被小阿庫尼亞擊出左外野二壘安打，但仍繼續發揮K功結束這半局。5局上，陳偉殷遭遇小亂流，送出2個四壞球保送，勇士隊站上一、二壘，所幸及時送出三振，讓勇士隊以殘壘收場，沒能得分。

6局上，陳偉殷先後被勇士隊5棒鈴木清（KurtSuzuki）與8棒史萬森（Dansby Swanson）分別敲出一壘安打，但馬上送出今晚的第10次三振，再度讓勇士隊無功而返。

今天馬林魚與勇士隊前6局的打擊火力均未能連貫，前5局雙方雖均有上壘，但都未能得分，直到6局下，馬林魚一棒奧蒂嘉（Rafael Ortega）敲出右外野3壘安打，隨後上場的2棒瑞爾穆托（J.T. Realmuto）適時送上的中外野犧牲打，將奧蒂嘉送回本壘，馬林魚終於開胡，拿下第一分。

陳偉殷投滿6局，用球數109，被敲出6支安打，但送出了10次三振，未失分，本季自責分降至4.91。（編輯：屈享平）1070826

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