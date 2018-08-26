批評者去當上帝　藍委開議要賴清德治水專案報告

曾銘宗表示，立法院開議後將邀請賴揆至立法院做治水專題報告，就本次中南部淹水地區提出徹底解決方案，並檢討目前台灣治水思維是否足以因應極端氣候，以及災後防疫、重建與相關損失補助是否落實。另外，政府歴年來在中南部投入大量經費進行治水工程卻未產生防災效能，他要求審計部應進行專案查核，瞭解經費有無使用不當或不法情事？如有不法請移送檢調偵辦。

國民黨團今(26)日針對823雨災召開記者會，書記長曾銘宗批評，今年幾乎沒颱風侵台，政府失去警覺性，整個螺絲都鬆了，此次豪雨不但事前預測失準，也忽略提醒民眾及時做好防災準備，應加以檢討；暴雨成災時賴清德神隱12小時，不但未積極勘災救災，一露面就發表「哪裡不淹水？」、「批評者去當上帝」、「台灣強韌抗災能力」等幹話，卸責心態表露無遺，令人難以接受與認同，國民黨團表達嚴厲譴責。

曾銘宗提及，8800億前瞻特別預算已把政府舉債額度「借好借滿」，當初在野黨就一再提醒蔡政府，如不幸台灣遇到重大天然災害，中央政府將如何有「空間」幫助災區及災民重建家園。如今賴清德「勘災支票」猛開，是否有能力兌現？還是為了選舉隨意呼攏？國民黨將嚴厲監督。

副書記長柯志恩說，蔡英文搭雲豹戰車勘災，結果被各界撻伐成「看災」，觀感真是奇差無比，是總統自己不想脫鞋涉水勘災？還是軍方、府方哪個豬頭的建議？蔡英文的表現暴露國家領導人毫無同理心、無法苦民所苦、不願與災民同在一條船上，只會事到臨頭充場作秀。

柯志恩批評，十幾年來政府砸了上千億預算來治水，其中高雄分到300多億，台南分到200多億，但一場暴雨就打回原形，兩座城市成了「水都威尼斯」，著實令人難堪！為何治水經費拿最多反而越治越淹，不禁讓人質疑到底治了什麼水？「泡湯」的銀子肥了誰？「南霸天」陳菊與賴清德造完神高升中央，留下龐大負債與滿目瘡痍的景況，不該向南部人道歉嗎？

柯志恩諷刺，賴清德在台南市長任內曾自誇「任內3年多，台南市的治水工作已完成30年要做的事」，一再炫耀其「賴神」宛如上帝的「台南經驗」，但最近一個多月來台南一下大雨就汪洋一片，真是海水退了才知誰沒穿褲子！賴清德一會說「公務員是上帝的選民」，忽而又要「批評者來當上帝」，一個閣揆經常如此發「神」經，國家的發展真讓人憂心。