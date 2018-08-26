〈名師解盤〉本周台股區間整理機率大 靜待兩大消息明

蕭乾祥指出，本周為 8 月最後一個禮拜，剩下 5 個交易日收月線，台股將會持續盤整，靜待 9 月美國聯準會升息消息是否如預期，以及蘋果新機 iPhone 發表訊息，因此，選股主軸仍蘋概股為主，另也可留意傳產、被動元件後續表現。

富邦投顧董事長蕭乾祥表示，被動元件反彈氣勢不足，當沖銳減，是造成台股連三日量能跌破千億元的主因之一，估計量能不足情況下，本周指數還是整理格局為主，預期將在 10800 點上下 200 點區間震盪整理。

台股上周量能開始退潮，展望本周，法人表示，量能不足仍是主要干擾因子，估計本周指數以整理格局為主，靜待蘋果新機 iPhone 問世，及 9 月美國聯準會利率決策是否一如市場預期。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏則表示，近期盤面資金輪動，包括傳產、電子類股都有所表現，但波動大的走勢，也透露出市場在面對美中貿易談判、美國聯準會升息步調等雜音反覆干擾下，信心面的不足。

在資金面，廖哲宏表示，觀察資金板塊，近期部分資金往傳產挪移趨勢明顯，大型傳產權值股走勢相對受惠；這也反映出，隨著這段期間 iPhone 新機問世等題材逐步發酵，部分族群難免面臨短線漲多獲利了結的調節壓力，進而增加大盤面波動幅度。

廖哲宏表示，上半年財報公布告一段落，投資人根據基本面消息，伺機進行調整持股，成為牽動市場波動的原因之一。

另一方面，近期成交動能未有效放量，是反映市場欠缺信心所致。據證交所統計，近一周成交量多在 1100 億元上下，其中有三個交易日成交量不到千億元。

國際情勢方面，面對美中貿易談判議題延燒，同步開徵新一輪關稅，雜音紛擾持續，廖哲宏建議，投資人應將貿易談判的反覆變化視為常態化，並觀察人民幣匯市波動狀況，作為因應判斷上的參考。

若投資人如果仍看好台股後續走勢，並有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內 / 外 15% 的標的，例如臺股指凱基 7C 購 07(081376 -TW)、臺股指群益 82 購 07 (085155-TW)、臺股指日盛 82 購 03(083996-TW) 等。